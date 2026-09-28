Triển lãm mỹ thuật "9+1"

ANTD.VN - Bắt đầu từ một buổi trò chuyện giữa những người bạn từng học cùng nhau tại K52 – Đại học Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm nhóm "9+1" được ra đời rất ngẫu hứng. Đây là cuộc chơi không có phong cách chung, mỗi họa sĩ sẽ mang đến những điều mình suy nghĩ và theo đuổi trong nghệ thuật.

Triển lãm "9+1" khai mạc vào 17h30 ngày 1 - 10 - 2026, tại Art space 42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, Hà Nội và kéo dài đến hết ngày 6 - 10.

3 người trong nhóm là Trương Quang Tùng, Đinh Đức Hải và Trần Hiền cùng học Khoa Đồ họa, nhưng sau khi ra trường lại tìm đến sơn mài. Có lẽ sự kiên nhẫn, cẩn thận và tỉ mỉ vốn có của những người học đồ họa đã tìm được sự đồng điệu với một chất liệu nhiều công đoạn và đòi hỏi thời gian như sơn mài.

Trương Quang Tùng đi sâu vào những ảo ảnh và biểu hiện. Trong tranh anh có sự tỉ mỉ nhưng không hoàn toàn thuộc về thế giới thực, mà dường như luôn có một khoảng hoang sơ, mơ hồ và bí ẩn phía sau những hình ảnh được tạo nên.

Đinh Đức Hải có một mối liên hệ đặc biệt với sơn mài từ gia đình. Sau nhiều năm ra trường và làm những công việc khác, những năm gần đây anh trở lại với hội họa. Tranh Hải chân thực, nhẹ nhàng và có sự điềm tĩnh. Những tác phẩm lần này cũng là một phần trong hành trình trở lại với việc vẽ của anh.

Trần Hiền, cô gái duy nhất trong nhóm, đến với sơn mài sau khi rời trường. Những đề tài gần gũi với đời sống thường trở thành nơi để cô gửi gắm những suy nghĩ và cảm xúc riêng. Trong tranh có những khoảng lặng, chút man mác và một cách nhìn thiên về cảm xúc, như những câu chuyện nhỏ được giữ lại bằng màu sắc và chất liệu.

Nguyễn Văn Mạnh theo đuổi sơn dầu, đặc biệt với đề tài chân dung. Những khuôn mặt lớn được anh thể hiện theo lối biểu hiện, bằng những lớp sơn dày và những nhát cọ mạnh mẽ. Hình và màu trong tranh được đẩy đến một trạng thái giàu cảm xúc, tạo nên ấn tượng về con người không chỉ ở diện mạo mà còn ở sức nặng của sự hiện diện.

Nguyễn Hoàng Long chọn sơn mài để trở về với những di tích và ký ức của thời gian: cầu Long Biên, Ô Quan Chưởng, sông quê, bến thuyền… Những hình ảnh quen thuộc được anh xử lý bằng một lối tạo hình khúc triết, khỏe khoắn, vừa gợi lại ký ức vừa tạo nên một không gian riêng của hội họa.

Hoàng Ngọc Lâm và Lê Văn Hoàn mang đến những câu chuyện về miền núi. Phong cảnh, nếp nhà và con người vùng cao hiện lên trong tranh sơn dầu bằng một cách thể hiện nhẹ nhàng, ấm áp. Ở đó có thiên nhiên, nhưng cũng có hơi ấm của đời sống và con người.

Nguyễn Duy Tùng vẫn bền bỉ với trực họa – một cách vẽ mà anh đã theo đuổi cùng nhóm bạn của mình từ khoảng năm 2012 – 2013. Những góc sân, khoảng trời, con ngõ và những cảnh đời bình dị đi vào tranh bằng một cái nhìn chân quê, giàu cảm xúc. Màu sắc trong tranh thường nhẹ, nhưng có một nét riêng rất khó trộn lẫn.

Nguyễn Duy Anh tìm đến nhiều chất liệu như lụa, sơn dầu, bột màu và ký họa. Tranh anh mềm mại, nhẹ nhàng và gần với đời sống. Việc thường xuyên ký họa cùng một nhóm bạn cũng tạo nên ở anh một cách quan sát kiên nhẫn, tỉ mỉ và sâu lắng đối với những điều bình dị xung quanh.

Đặng Thanh Dương tiếp tục trở về với Hà Giang và miền Tây Bắc – vùng đất đã trở thành nguồn cảm hứng quen thuộc trong sáng tác của anh. Nếu trước đây Dương thường khai thác miền núi bằng lối vẽ ấn tượng với màu sắc tương phản và mạnh mẽ, thì những năm gần đây, anh dần đi sâu hơn vào biểu hiện và trừu tượng. Phong cảnh vì thế không chỉ còn là những gì mắt nhìn thấy, mà trở thành một không gian của cảm xúc và ký ức.

Có lẽ điều thú vị nhất của "9+1" chính là sự khác biệt. Những người bạn cùng bước ra từ một lớp học năm nào, nhưng sau đó mỗi người đã có một hành trình riêng. Những chất liệu khác nhau, những đề tài khác nhau, những cách nhìn khác nhau cùng xuất hiện trong một không gian của "9+1".

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Tp: Đêm mùa hạ (2026). Lụa 60x80 Nguyễn Duy Anh

Tp: Xóm chài bình yên (2024) sơn mài 80x120cm. Nguyễn Hoàng Long

Tp Nguồn Sống 06, (2025), acrylic Đặng Thanh Dương

Tp : ảo ảnh (2025) sơn mài 80x122cm Trương Quang Tùng

Tp: Vườn xưa 03 (2025) sơn mài 60cm x120cm. Trần Hiền