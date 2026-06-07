Đề xuất xây cầu Giang Biên gần 9.000 tỷ vượt sông Đuống theo hình thức BT

Sở Tài chính vừa báo cáo UBND TP Hà Nội tình hình triển khai Dự án xây dựng cầu Giang Biên vượt sông Đuống và đường dẫn hai đầu cầu do các nhà đầu tư đề xuất thực hiện theo hình thức PPP (đối tác công tư), loại hợp đồng BT (xây dựng- chuyển giao) tại phường Việt Hưng, phường Phúc Lợi và xã Phù Đổng.

Theo đề xuất của Liên danh nhà đầu tư gồm: Công ty CP Tập đoàn Hateco – Công ty CP đầu tư xây dựng Giang Biên – Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Đại Dương xanh, dự án có điểm đầu kết nối với tuyến đường Chu Huy Mân, điểm cuối kết nối khu vực trước nút giao Gia Bình thuộc Dự án tuyến đường kết nối Hà Nội - sân bay Gia Bình. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 26,2ha (trong đó phường Phúc Lợi 8,75ha; xã Phù Đổng 15,25ha; phường Việt Hưng 2,2ha).

Liên danh nhà đầu tư đề xuất xây cầu Giang Biên vượt sông Đuống theo hình thức BT

Phương án thiết kế sơ bộ chiều dài tuyến khoảng 5,49km. Trong đó tuyến chính dài 4,85km, điểm đầu kết nối với tuyến đường Chu Huy Mân, điểm cuối tại vị trí trước khu vực nút giao với đường kết nối sân bay Gia Bình; tuyến nhánh kết nối với cảng Giang Biên dài 0,64km. Cấp đường trục chính đô thị, tốc độ thiết kế 80 km/h. Chiều rộng mặt cắt ngang 50m (6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, vỉa hè và dải phân cách). Cầu chính vượt sông Đuống có chiều dài toàn cầu hơn 2,3km. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 8.943 tỷ đồng, gồm chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng... Dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào quý IV-2030.

Theo Sở Tài chính, theo ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, việc đầu tư dự án cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu là cần thiết nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía Bắc sông Hồng và các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn; giảm tải cho các cầu hiện hữu qua sông Hồng và sông Đuống đang thường xuyên quá tải; đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và liên kết vùng trong giai đoạn hiện nay.

Việc đầu tư theo phương án đề xuất của Liên danh nhà đầu tư phù hợp với chủ trương huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển hạ tầng giao thông của TP Hà Nội.

Đặc biệt, việc nghiên cứu phát triển đô thị hai bên tuyến đường dẫn cầu Giang Biên đồng bộ với xây dựng cầu Giang Biên là phù hợp với định hướng phát triển đô thị tại khu vực đã được xác lập là trục động lực phát triển - “Trục Hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình” (là 1/9 trục động lực phát triển theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm)…