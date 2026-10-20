Tranh cãi chuyện tuyển Thái Lan tranh vé chung kết với Brunei

ANTD.VN - Tờ Thairath đánh giá việc Thái Lan (hạng 93 thế giới) thi đấu với Brunei (hạng 196) sẽ là vô nghĩa nếu xét ở khía cạnh chuẩn bị chuyên môn cho các cuộc đối đầu Nhật Bản, Qatar hay Indonesia ở vòng chung kết Asian Cup 2027.

"Không hiểu vì sao Thái Lan lại có thể chọn Brunei, một trong những đội tuyển yếu nhất thế giới để làm đối thủ cọ xát cho giải châu Á sắp tới?! Brunei thường xuyên thua, thậm chí thua rất đậm chúng ta ở giải Đông Nam Á", tờ Thairath nêu vấn đề.

Không riêng Thairath, truyền thông và dư luận Thái Lan vài ngày qua liên tục bàn tán về việc Liên đoàn bóng đá nước này mời đội tuyển Brunei (hạng 196 thế giới) dự giải truyền thống King's Cup lần thứ 52-2026, bên cạnh Oman (hạng 81) và Tajikistan (hạng 100).

Chủ nhà Thái Lan gặp Brunei trận ra quân King's Cup 2026

Theo kết quả bốc thăm King's Cup 2026, Thái Lan sẽ gặp Brunei để tranh tấm vé vào chơi trận chung kết giải, gặp đội thắng cặp Oman - Tajikistan.

Thairath nhấn mạnh rằng cách bố trí lịch thế này sẽ thuận lợi cho hành trình vô địch chủ nhà Thái Lan, nhưng là vô nghĩa ở khía cạnh chuẩn bị về chuyên môn cho vòng chung kết Asian Cup 2027 - nơi Thái Lan sẽ phải đụng Nhật Bản (hạng 17), Qatar (hạng 60) hay Indonesia (hạng 116) với dàn tuyển thủ Hà Lan nhập tịch hùng hậu.

"Nếu như các đội tuyển khác có 'quân xanh' chất lượng để rèn các miếng đánh cho Asian Cup 2027 thì Brunei mang đến cho chúng ta điều gì? Họ sở hữu hàng tấn công yếu ớt, cả năm trời may ra ghi được vài bàn thắng. Hàng thủ của chúng ta sẽ học được gì khi đối đầu với họ? Ngược lại, hàng công của tuyển Thái Lan cũng sẽ triển khai được những miếng đánh nào trước đối thủ mà gần như cứ tấn công là ghi bàn thắng vào lưới Brunei?", Thairath quan ngại.

Đội tuyển Thái Lan đang khát danh hiệu trong nhiệm kỳ của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam (Ảnh: Changsuek)

So với hai khách mời Oman, Tajikistan, và chính chủ nhà Thái Lan, Brunei là đối thủ yếu hơn nhiều. Song, đội bóng này cũng chỉ là phương án "chữa cháy" cho King's Cup 2026 sau khi Bahrain (hạng 97) rút lui.

Trước đó có một số thông tin Thái Lan muốn mời đại diện Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia hay Singapore dự King's Cup 2026. Tuy nhiên các đội tuyển trên đều đã chốt lịch thi đấu dịp FIFA Days tháng 11 tới.

Ở góc nhìn tích cực hơn, truyền thông Thái Lan cho rằng việc chỉ phải tranh vé chung kết với Brunei giúp Thái Lan gia tăng cơ hội vô địch King's Cup 2026, trong bối cảnh "Voi chiến" đang rất khát danh hiệu dưới thời Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - Nualphan Lamsam.