Trang bị kỹ năng PCCC cho 1.350 học sinh THPT Hồng Thái

ANTD.VN - Một vụ cháy có thể bắt đầu từ một sơ suất rất nhỏ, nhưng hậu quả sẽ không nhỏ nếu người trong cuộc thiếu kỹ năng xử lý. Trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh vì thế không chỉ là một buổi tuyên truyền, mà còn là cách hình thành kỹ năng tự bảo vệ và ứng phó với sự cố ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” 4/10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho khoảng 1.350 học sinh Trường THPT Hồng Thái, xã Ô Diên, TP Hà Nội.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và xử lý tình huống cho học sinh, đồng thời góp phần đưa công tác PCCC từ tuyên truyền đơn thuần trở thành những kỹ năng cụ thể có thể áp dụng trong đời sống.

Hướng dẫn quy trình xử lý khi xảy ra cháy

Không để kỹ năng an toàn chỉ nằm trên giấy

Với số lượng học sinh đông, trường học là nơi tập trung nhiều người trong cùng một thời điểm. Khi xảy ra sự cố cháy, nổ, việc thoát nạn sẽ trở nên đặc biệt khó khăn nếu học sinh không được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về nguyên nhân thường dẫn đến cháy, các biện pháp phòng ngừa trong trường học, gia đình và nơi công cộng; hướng dẫn cách nhận biết nguy cơ mất an toàn về PCCC, cách xử lý khi phát hiện cháy và những nguyên tắc cần tuân thủ khi thoát nạn.

Đặc biệt, học sinh được hướng dẫn kỹ năng xử lý trong môi trường có khói, khí độc; cách tìm kiếm lối thoát nạn an toàn, cách báo động khi xảy ra cháy và những việc cần tránh để không tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm.

Hướng dẫn dập tắt đám cháy

Thông qua các tình huống giả định gần với thực tế, những kiến thức vốn dễ bị xem là khô khan được chuyển thành các tình huống cụ thể, giúp học sinh dễ hình dung và ghi nhớ.

Điều quan trọng được lực lượng tuyên truyền nhấn mạnh là khi xảy ra cháy, tâm lý hoảng loạn có thể khiến con người đưa ra những quyết định sai lầm. Vì vậy, bình tĩnh, biết cách báo động, xác định lối thoát và thực hiện đúng kỹ năng thoát nạn có thể quyết định khả năng bảo vệ bản thân trong những phút đầu tiên.

Học sinh hôm nay, “tuyên truyền viên” trong mỗi gia đình

Với 1.350 học sinh được tiếp cận kiến thức PCCC và CNCH, hiệu quả của buổi tuyên truyền không chỉ dừng lại trong khuôn viên nhà trường.

Mỗi học sinh có thể trở thành một “mắt xích” đưa kiến thức an toàn về gia đình. Từ việc nhắc người thân kiểm tra nguồn điện, sử dụng thiết bị điện an toàn, không để vật dễ cháy gần nguồn nhiệt đến việc ghi nhớ lối thoát nạn và vị trí các phương tiện chữa cháy, những hành động nhỏ nếu được duy trì thường xuyên sẽ góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

Giáo viên và học sinh trực tiếp thực hành

Đây cũng là ý nghĩa sâu xa của việc đưa giáo dục PCCC vào trường học. Không thể chỉ chờ đến khi xảy ra sự cố mới hướng dẫn trẻ em cách thoát nạn. Kỹ năng an toàn cần được hình thành trước đó, qua những bài học, những tình huống thực hành và sự nhắc nhở thường xuyên.

Trong công tác PCCC, lực lượng chuyên nghiệp giữ vai trò nòng cốt, nhưng người dân chính là những người có mặt đầu tiên khi sự cố xảy ra. Khoảng thời gian từ khi phát hiện cháy đến lúc lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bởi vậy, trang bị kỹ năng cho 1.350 học sinh cũng chính là góp thêm 1.350 “điểm tựa” về nhận thức an toàn cho cộng đồng.

Từ trường học, những kiến thức ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa đến gia đình và khu dân cư, góp phần xây dựng ý thức chủ động phòng ngừa, thay vì chỉ ứng phó khi sự cố đã xảy ra.

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” 4/10 vì thế không chỉ là dịp nhắc lại những quy định về PCCC. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để mỗi người tự hỏi mình đã biết làm gì nếu đám cháy xảy ra ngay hôm nay.

Và với những học sinh Trường THPT Hồng Thái, câu trả lời đang bắt đầu từ những kiến thức, kỹ năng được trang bị ngay trên ghế nhà trường.