Tổng thống Putin cảnh báo NATO mở rộng hiện diện ở châu Á - Thái Bình Dương đe dọa an ninh Nga

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo kế hoạch triển khai các hệ thống vũ khí mới của NATO tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang làm gia tăng nguy cơ xung đột và tạo ra mối đe dọa đối với an ninh Nga.

Tổng thống Putin (bên trái) và Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Viktor Viina tham dự cuộc họp trên tàu tuần dương Varyag trong cuộc tập trận trên Thái Bình Dương ngày 12-8-2026

Phát biểu ngày 12-8 tại giai đoạn cuối cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương ở Yuzhno - Sakhalinsk, ông Putin cho rằng NATO đang tăng cường hiện diện tại khu vực, trong khi các liên minh quân sự, chính trị mới được hình thành và nhiều hệ thống vũ khí mới được triển khai hoặc lên kế hoạch bố trí.

“Chúng tôi nhận thấy nguy cơ xung đột đang gia tăng tại đây”, Tổng thống Nga nói, đồng thời khẳng định những diễn biến trên cũng tạo ra các mối đe dọa đối với Matxcơva.

Đề cập Nhật Bản, ông Putin lưu ý Tokyo lần đầu tiên xếp Nga vào nhóm những nguồn đe dọa lớn đối với an ninh nước này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga khẳng định Matxcơva không có yêu sách nào đối với Nhật Bản.

Tổng thống Putin đến thăm tàu tuần dương tên lửa Varyag thuộc hạm đội Thái Bình Dương ở Sakhalin, Nga ngày 12-8-2026

Theo các tuyên bố chính thức của NATO, an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ, đặc biệt kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.

Nhật Bản và NATO đã tăng cường hợp tác thông qua Chương trình Đối tác được thiết kế riêng, trong khi Tokyo thành lập phái bộ ngoại giao bên cạnh NATO từ tháng 1-2025.

Cuối tháng 6 vừa qua, hệ thống tên lửa tầm trung Typhon của Mỹ được triển khai tạm thời tại căn cứ không quân Kanoya của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản ở tỉnh Kagoshima để phục vụ cuộc tập trận Valiant Shield 2026 do Mỹ tổ chức.

Nhật Bản cũng tham gia đóng góp cho Gói hỗ trợ toàn diện của NATO dành cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Ông Putin đồng thời cảnh báo căng thẳng địa chính trị đang gia tăng tại Bắc cực, song nhấn mạnh Nga vẫn chủ trương thúc đẩy hợp tác quốc tế trên Tuyến đường biển phương Bắc.