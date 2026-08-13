Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ lao xuống đất, phát nổ dữ dội

ANTD.VN - Chiếc F-16 gặp sự cố trong chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Yalova, nhưng phi công đã phóng ghế thoát hiểm an toàn.

Video do người dân ghi lại ngày 12/8 cho thấy một vụ nổ lớn tại khu vực được cho là nơi tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ lao xuống đất, kèm cột khói bốc lên ở phía xa. Một phi cơ khác, được cho là F-16 cùng biên đội, bay qua hiện trường ngay sau vụ tai nạn.

Hãng thông tấn DHA cho biết chiếc F-16 cất cánh từ tỉnh Eskisehir rồi bay tới tỉnh Yalova để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Máy bay gặp nạn gần Bộ chỉ huy Căn cứ Không quân số 18.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận tiêm kích gặp sự cố trong lúc huấn luyện. Phi công đã phóng ghế thoát hiểm và không nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân khiến máy bay lao xuống đất chưa được công bố.

Ông Ahmet Hamdi Usta, tỉnh trưởng Yalova, cho biết phi công đã được giải cứu và không có thương vong dưới mặt đất. Ông nói vụ việc chỉ liên quan đến một chiếc F-16, không xảy ra va chạm trên không và khả năng máy bay gặp trục trặc kỹ thuật đang được xem xét.

Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ gặp nạn

Đây là vụ tai nạn thứ 2 liên quan đến F-16 Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay. Cuối tháng 2, một chiếc F-16 lao xuống đất khi cất cánh từ căn cứ không quân tại tỉnh Balikesir, khiến phi công thiệt mạng.

Tiêm kích hạng nhẹ F-16 do tập đoàn General Dynamics phát triển từ những năm 1970 và hiện được Mỹ cùng nhiều nước đồng minh sử dụng. Mỗi chiếc có giá khoảng 30-35 triệu USD tùy biến thể, trong khi giá thực tế còn phụ thuộc số lượng đặt mua và điều kiện hợp đồng.

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hiện vận hành 238 tiêm kích F-16, gồm 35 chiếc F-16C/D Block 30 được nâng cấp lên chuẩn TM, 174 chiếc F-16C/D Block 40/50 và 29 chiếc Block 50+.

Năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng trị giá 23 tỷ USD để mua thêm 40 tiêm kích F-16C/D Block 70, đồng thời nâng cấp 79 máy bay đang phục vụ lên chuẩn F-16V.