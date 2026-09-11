Tổng thống Nga Putin tới Ấn Độ dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11-9 tới New Delhi để dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, diễn ra trong hai ngày 12 và 13-9. Xung đột tại Ukraine và Trung Đông, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng cùng những biến động thương mại toàn cầu dự kiến là các nội dung nổi bật của hội nghị.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ ngày 11-9-2026

Ông Putin dự kiến hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong ngày 11-9. Hai bên có thể thảo luận về hợp tác quốc phòng, năng lượng, thương mại, đầu tư và công nghệ, cũng như những nỗ lực ngoại giao liên quan xung đột Ukraine.

Nga hiện là một trong những đối tác chiến lược và nhà cung cấp năng lượng quan trọng của Ấn Độ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng dự kiến đến New Delhi và gặp ông Modi. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Pezeshkian trên cương vị Tổng thống Iran, trong bối cảnh xung đột Trung Đông gây sức ép lớn lên hoạt động vận tải, thị trường dầu mỏ và an ninh khu vực.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tới Ấn Độ ngày 12-9. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia láng giềng kể từ năm 2019, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong quá trình cải thiện thận trọng quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ sau cuộc đụng độ biên giới năm 2020.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 12,13-9

Quan hệ giữa hai nước gần đây có dấu hiệu ấm lên với việc từng bước khôi phục các chuyến bay, thị thực và tiếp xúc cấp cao. Tuy nhiên, tranh chấp biên giới trên dãy Himalaya, thâm hụt thương mại của Ấn Độ và cạnh tranh chiến lược vẫn là những trở ngại lớn.

Hội nghị quy tụ lãnh đạo và đại diện cấp cao của các nước thành viên BRICS cùng nhiều quốc gia đối tác và tổ chức quốc tế.

Việc nhóm mở rộng lên 11 thành viên giúp gia tăng ảnh hưởng, nhưng cũng khiến quá trình xây dựng đồng thuận khó khăn hơn do các nước có quan điểm khác nhau về những cuộc xung đột hiện nay.

Giới quan sát cho rằng xung đột Trung Đông sẽ là một phép thử lớn đối với sự gắn kết của BRICS, nhất là khi Iran, Ảrập Xêút và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất có những lợi ích và lập trường khác biệt.

Hội nghị dự kiến thảo luận hợp tác về an ninh lương thực, ổn định năng lượng, chuỗi cung ứng, tài chính và cải cách quản trị toàn cầu, trước khi công bố Tuyên bố New Delhi.