Tổng thống Iran phát tín hiệu hòa dịu với Mỹ trước cuộc gặp ông Putin

ANTD.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 1-9 tuyên bố Tehran sẵn sàng thực hiện các bước đi tương ứng nếu Mỹ quay trở lại thực hiện những cam kết trong thỏa thuận đạt được hồi tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian

Tuyên bố được đưa ra trước khi nhà lãnh đạo Iran chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan.

Theo trang thông tin của Phủ Tổng thống Iran, ông Pezeshkian khẳng định nếu Washington thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo bản ghi nhớ đã ký kết trước đó, Iran sẽ ngay lập tức có hành động đáp lại tương xứng.

Đây được xem là tín hiệu hòa dịu đáng chú ý trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng sau nhiều tháng xung đột quân sự và đối đầu ngoại giao.

Bản ghi nhớ được hai bên thống nhất hồi tháng 6 nhằm tạo nền tảng cho các cuộc đàm phán hòa bình chính thức, sau cuộc chiến bùng phát từ cuối tháng 2-2026 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Eo biển Hormuz là một trong những bất đồng lớn nhất giữa Mỹ và Iran hiện nay

Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó đổ vỡ khi cả Washington và Tehran liên tục cáo buộc nhau vi phạm các điều khoản đã cam kết.

Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là vấn đề eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ xuất khẩu từ khu vực Vùng Vịnh.

Iran vẫn duy trì việc đóng cửa tuyến đường này, đồng thời cho biết sẽ xem xét khôi phục các cam kết trong thỏa thuận tháng 6, bao gồm việc mở lại eo biển, nếu Mỹ có động thái tương tự.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng kêu gọi Washington quay trở lại các cam kết đã ký, nhấn mạnh rằng khi đó mọi vấn đề đều có thể được đưa trở lại đúng quỹ đạo đàm phán.

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra ngay trước cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị SCO.

Nga và Iran hiện duy trì quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến quốc phòng.

Trong bối cảnh chịu sức ép ngày càng lớn từ phương Tây, Matxcơva đã tăng cường hợp tác với Tehran, trong khi Iran cũng coi Nga là một trong những đối tác quan trọng nhất trên trường quốc tế.

Hội nghị SCO năm nay quy tụ lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên và đối tác, trong đó có Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.