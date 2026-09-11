Mỹ phát hành đồng 50 xu đặc biệt tưởng niệm 25 năm vụ 11-9

ANTD.VN - Ngày 10-9, Sở Đúc tiền Mỹ công bố phiên bản đặc biệt của đồng 50 xu nhằm tưởng niệm 25 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố 11-9-2001.

Ảnh: Sở Đúc tiền Mỹ

“Khi gần đến lễ tưởng niệm 25 năm vụ 11-9, chúng ta tưởng nhớ những người thiệt mạng và ghi nhận sự hy sinh của những người đã tham gia cứu hộ trong các vụ tấn công”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố, “Sau một phần tư thế kỷ, lời hứa của chúng ta với các nạn nhân và gia đình họ vẫn không thay đổi: chúng ta sẽ không bao giờ quên”.

Mặt trước đồng 50 xu khắc hình Nữ thần Tự do, cùng với ngày xảy ra vụ tấn công được bao quanh bởi vòng chữ: “NEVER FORGET” - (KHÔNG BAO GIỜ QUÊN).

Mặt sau khắc hình Nữ thần Tự do trao ngọn đuốc cho thế hệ mới, với các dòng chữ “E pluribus unum”, “Half Dollar” và “Knowledge is the only guardian of true liberty” (Kiến thức là người bảo vệ duy nhất của tự do đích thực) được viết bằng chữ in hoa.

Được đúc tại Xưởng đúc tiền Philadelphia, đồng xu đặc biệt này bắt đầu được mở bán trên trang web của Xưởng đúc tiền từ ngày 10-9 đến ngày 25-9. Việc giao hàng dự kiến bắt đầu từ ngày 3-12. Một cuộn 20 đồng có giá 40 USD và một túi 100 đồng có giá 100 USD, theo trang web.

Đồng xu mới này được phát hành chỉ vài ngày sau khi Sở Đúc tiền Mỹ tung ra đồng 1 USD có hình chân dung Tổng thống Donald Trump để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ.