Tỷ phú Elon Musk dọa kiện ê-kíp phim tài liệu về mình

ANTD.VN - Tỷ phú công nghệ Elon Musk đang cân nhắc hành động pháp lý đối với ê-kíp thực hiện bộ phim tài liệu dài gần 4 giờ mang tên Musk, cho rằng tác phẩm chứa thông tin sai lệch và có dấu hiệu phỉ báng ông.

Tỷ phú Elon Musk

Trong thư đề ngày 3-9 gửi công ty Jigsaw Productions, luật sư Alex Spiro cáo buộc đạo diễn Alex Gibney xây dựng bộ phim dựa trên một kết luận định sẵn, đồng thời từ chối trao đổi với nhóm của ông Musk để kiểm chứng thông tin.

Thư yêu cầu những bên liên quan lưu giữ toàn bộ cảnh quay, nội dung phỏng vấn, tài liệu nghiên cứu và thư từ nội bộ do khả năng xảy ra kiện tụng.

Tranh cãi tập trung vào phân đoạn được phía ông Musk cho là ám chỉ mạng lưới vệ tinh Starlink đã được sử dụng để tác động tới kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Luật sư Spiro bác bỏ nội dung này, khẳng định Starlink không kết nối với hệ thống kiểm phiếu và cáo buộc gian lận liên quan đã được quan chức bầu cử cùng các chuyên gia an ninh mạng phản bác.

Bộ phim mới nhất "Musk" của nhà làm phim tài liệu từng đoạt giải Oscar Alex Gibney đi sâu vào cuộc đời của tỷ phú công nghệ Elon Musk

Bộ phim của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Alex Gibney khắc họa hành trình của ông Musk từ một doanh nhân công nghệ đến nhân vật có ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực xe điện, hàng không vũ trụ, truyền thông và chính trị.

Tác phẩm ra mắt tại Liên hoan phim Venice ngày 8-9 và nhận được sự chú ý lớn từ giới phê bình.

Jigsaw Productions bác bỏ phản ứng từ phía ông Musk, khẳng định quyền phân tích và xem xét hoạt động của những nhân vật có ảnh hưởng được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Ông Musk cũng liên tục chỉ trích bộ phim trên nền tảng X, gọi đây là một tác phẩm nhằm công kích cá nhân và cho rằng nội dung nhàm chán.