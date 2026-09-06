Đặc phái viên Mỹ thảo luận với Tổng thống Putin về kế hoạch chấm dứt xung đột Ukraine

ANTD.VN - Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva, thảo luận các bước đi được Nhà Trắng mô tả là “thực chất” nhằm hướng tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Phái đoàn Mỹ sau đó lên đường tới Kiev để tiếp tục tham vấn với lãnh đạo Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên phải) chào đón đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (thứ hai từ trái sang) và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner (bên trái) tại Matxcơva

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, gặp ông Putin tại Điện Kremlin ngày 5-9 (giờ địa phương).

Theo một quan chức Nhà Trắng, hai bên đã trao đổi về một số kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tiếp theo, dự kiến được công bố trong những tuần tới. Washington bày tỏ hy vọng cuộc làm việc tiếp theo của phái đoàn tại Ukraine cũng đạt kết quả tích cực.

Trợ lý Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov cho biết cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ là “mang tính xây dựng, hết sức thẳng thắn và tin cậy”.

Theo ông Yuri Ushakov, các đại diện Mỹ đưa ra một số ý tưởng về những hướng đi có thể dẫn tới giải pháp cho cuộc xung đột, nhưng nội dung chi tiết chưa được công bố.

Ông Ushakov cho biết cuộc gặp không chỉ đề cập tình hình Ukraine mà còn thảo luận các vấn đề kinh tế và khả năng triển khai những dự án Nga - Mỹ cùng có lợi.

Tổng thống Puyin gặp các đặc phái viên Mỹ

Hai đặc phái viên Mỹ sẽ chuyển những đánh giá của Tổng thống Putin tới phía Ukraine, trong khi Matxcơva và Washington thống nhất duy trì liên lạc ở cấp lãnh đạo.

Tuy nhiên, phía Nga tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn về các mục tiêu quân sự. Theo ông Ushakov, Matxcơva tin rằng có khả năng hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra, bao gồm kiểm soát phần lãnh thổ còn lại ở miền Đông Ukraine.

Nga cũng nhấn mạnh một thỏa thuận lâu dài phải giải quyết những vấn đề mà Matxcơva gọi là “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột.

Tổng thống Putin cảm ơn ông Trump vì tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình

Trước cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cảm ơn ông Trump vì tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình dù thừa nhận tình hình “không đơn giản”. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các cuộc tiếp xúc như vậy có ích, bất kể kết quả cuối cùng của tiến trình đàm phán ra sao.

Đây là chuyến thăm Matxcơva thứ tám của ông Witkoff và ông Kushner kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, nhưng là lần đầu tiên hai người tới Kiev trong vai trò trung gian hòa giải.

Hãng thông tấn TASS cho biết phái đoàn đã tới thành phố Rzeszow của Ba Lan sáng 6-9 để tiếp tục hành trình tới Thủ đô Ukraine bằng đường bộ và đường sắt do không phận Ukraine vẫn đóng cửa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đang chờ làm việc với các đại diện Mỹ. Trước đó, ông cho biết Kiev muốn tìm kiếm những lựa chọn thực tế để đưa cuộc xung đột tới hồi kết, đồng thời sẽ đánh giá nội dung đề xuất của Washington và phản ứng của Matxcơva.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff (bên phải) phát biểu tại cuộc gặp

Nga và Ukraine đã cam kết tạm ngừng tập kích thủ đô của nhau trong 3 ngày để tạo điều kiện cho hoạt động ngoại giao.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin ra lệnh không tấn công Kiev trong thời gian này, còn ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào Matxcơva đến hết ngày 7-9.

Tổng thống Trump trước đó tuyên bố hai đặc phái viên mang theo “một đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh” và Washington đã có “một ý tưởng cho hòa bình”.

Tuy nhiên, ông không tiết lộ liệu đề xuất có bao gồm vấn đề nhượng bộ lãnh thổ, bảo đảm an ninh cho Ukraine hay quy chế của những vùng Nga đang kiểm soát hay không.

Các nỗ lực hòa giải trước đây của Mỹ chưa tạo được bước đột phá do Nga và Ukraine vẫn bất đồng sâu sắc về lãnh thổ, điều kiện ngừng bắn và cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột.

Tiến trình ngoại giao cũng bị đình trệ trong nhiều tháng khi Washington chuyển trọng tâm sang cuộc đối đầu với Iran.