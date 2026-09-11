Lực lượng Houthi kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mokha tại Yemen

ANTD.VN - Lực lượng Houthi ngày 10-9 đã giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mokha bên bờ Biển Đỏ sau các cuộc giao tranh kéo dài với lực lượng Chính phủ Yemen được Ảrập Xêút hậu thuẫn.

Vụ tấn công do lực lượng Houthi tiến hành nhằm vào cảng Mokha

Việc Houthi kiểm soát Mokha đã được Ahmed Baash, một chỉ huy thuộc Lực lượng Kháng chiến quốc gia liên minh với Chính phủ Yemen và Hazam al-Assad, thành viên cơ quan chính trị của Houthi, xác nhận.

Lực lượng chính phủ cho biết đã tiến hành “rút lui chiến thuật” để tập hợp lại đội hình tại khu vực phía Nam.

Mokha nằm cách eo biển Bab al-Mandab khoảng 80km. Tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden này vận chuyển khoảng 12% hàng hóa toàn cầu và giữ vai trò quan trọng đối với giao thương giữa châu Á và châu Âu.

Cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào quân đội được Ảrập Xêút hậu thuẫn tại tỉnh al-Jawf

Tầm quan trọng của Bab al-Mandab càng gia tăng sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.

Việc hiện diện gần Bab al-Mandab có thể giúp Houthi gia tăng sức ép đối với hoạt động hàng hải quốc tế, đặc biệt là các tàu có liên hệ với Ảrập Xêút.

Người dân Mokha cho biết lực lượng Houthi đã triển khai trên nhiều tuyến phố, trong khi chợ, cửa hàng và cơ quan chính quyền đóng cửa. Nhiều gia đình phải rời thành phố sau các cuộc giao tranh ác liệt trong đêm 9-9.

Tên lửa được bắn trong cuộc giao tranh ở tỉnh Taiz

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg cảnh báo nước này đang đối mặt nguy cơ quay trở lại chiến tranh toàn diện.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Hans cho rằng xung đột đã bước vào “giai đoạn mới và nguy hiểm hơn”, với hậu quả có thể vượt ra ngoài biên giới Yemen.

Ảrập Xêút tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ theo luật pháp quốc tế.

Những ngày gần đây, hai bên liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích, gây thương vong lớn và buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Houthi khẳng định không đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế nói chung, nhưng tiếp tục cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào tàu thuyền Ảrập Xêút.