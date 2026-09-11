Ông Trump cảnh báo nếu đảng Dân chủ thắng bầu cử giữa nhiệm kỳ

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, đồng thời nói rằng nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng thì đó sẽ là một “bi kịch”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHK

Tổng thống Trump phát biểu như trên vào hôm 9-9 tại đại hội của đảng Cộng hòa diễn ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Ông nói: “Tôi muốn các bạn hãy coi như tên tôi có trên lá phiếu”. “Nếu chúng ta thua, các bạn sẽ mất biên giới, mất các chính sách cắt giảm thuế, mất sự an toàn và an ninh, và mất cả sự thịnh vượng”, ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục cảnh báo: “Nếu chúng ta trao tương lai của nước Mỹ cho những người Dân chủ cánh tả cấp tiến, đất nước chúng ta sẽ phải mất cả thập kỷ tới mới có thể đứng vững trở lại. Đó sẽ là một bi kịch”.

Tổng thống Trump bảo vệ tính chính đáng của việc Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, gọi Iran là “quốc gia tài trợ cho khủng bố trên khắp thế giới…”. Ông nói rằng không thể để Iran có vũ khí hạt nhân.

Đảng Cộng hòa thường tổ chức đại hội trước các cuộc bầu cử Tổng thống. Đây là lần đầu tiên đảng tổ chức đại hội trước bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Các thành viên đảng Cộng hòa phát biểu tại đại hội nhấn mạnh việc cắt giảm thuế và siết chặt kiểm soát biên giới là những thành tựu của chính quyền. Họ chỉ trích đảng Dân chủ đã gây ra lạm phát và khiến số người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ gia tăng.

Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đang giảm trong bối cảnh tình hình Iran và giá cả tăng cao. Truyền thông Mỹ đưa tin một số ứng cử viên đảng Cộng hòa đang phải đối mặt với các cuộc đua sít sao đã quyết định không tham dự đại hội.