Israel phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm của Hezbollah tại dãy núi Ali al-Taher

ANTD.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Israel Katz ngày 10-9 tuyên bố, quân đội Israel đã phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm của lực lượng Hezbollah tại dãy núi Ali al-Taher ở miền Nam Lebanon.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại sườn núi Ali al-Taher gần Nabatiah, Lebanon, ngày 8-3-2026. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố chung, hai quan chức này cho biết lực lượng Israel sẽ tiếp tục duy trì hiện diện tại khu vực để ngăn chặn nhóm vũ trang Hezbollah (vốn có quan hệ mật thiết với Iran) tái lập vị thế và khôi phục năng lực tác chiến.

Dãy núi Ali al-Taher, nằm cách biên giới Israel khoảng 15 km, đã trở thành một trong những khu vực giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Theo các nguồn tin an ninh Lebanon chia sẻ với hãng Reuters hồi tháng 7, Hezbollah được cho là đã xây dựng một trung tâm chỉ huy ngầm cùng các kho vũ khí tại đây.

Hãng thông tấn NNA của Lebanon đưa tin, quân đội Israel đã thực hiện một vụ nổ lớn tại dãy núi này; tiếng nổ và dư chấn có thể cảm nhận được tại thành phố Nabatieh cũng như các khu vực lân cận.

Quân đội Israel cho biết lực lượng Israel đã thiết lập “quyền kiểm soát tác chiến” đối với dãy núi - bao gồm khu vực trên mặt đất và dưới lòng đất - trước khi tiến hành phá hủy cơ sở hạ tầng. Theo quân đội Israel, mạng lưới này trải dài hơn 2 km, chứa hàng chục quả rocket, tên lửa, thiết bị bay không người lái, cũng như tên lửa chống tăng, mìn và các thiết bị nổ khác.

Quân đội Israel cũng cho biết, một khu phức hợp chỉ huy trung tâm thuộc đơn vị Badr của Hezbollah nằm bên trong hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm này. Khu phức hợp bao gồm kho chứa vũ khí và khu vực sinh hoạt, cho phép các tay súng duy trì hoạt động dưới lòng đất trong thời gian dài.

Israel đã tiến sâu vào miền Nam Lebanon và chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 2-3. Dãy núi này là một trong những trọng tâm tác chiến chính của Israel và nằm trong phạm vi vùng đệm mở rộng do Israel tự tuyên bố tại miền Nam Lebanon.

Một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, đạt được sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 6, đã kêu gọi lực lượng Israel rút dần khỏi miền Nam Lebanon trong khi quân đội Lebanon thực hiện giải giáp Hezbollah. Tuy nhiên, tiến trình này đã bị đình trệ do Hezbollah từ chối giao nộp vũ khí, còn Israel tuyên bố sẽ không rút quân cho đến khi nhóm vũ trang này giải giáp.