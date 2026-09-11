Moldova và Nga bác bỏ thông tin máy bay chở Tổng thống Ukraine ‘suýt bị drone đâm trúng’

ANTD.VN - Moldova đã bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Na Uy rằng máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky suýt bị một thiết bị bay không người lái (drone) đâm trúng khi rời Chisinau (Moldova).

Trước đó, phát biểu trên Đài NRK hôm 9-9, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store nói rằng máy bay chở ông Zelensky “suýt bị một thiết bị bay không người lái đâm trúng” khi nhà lãnh đạo Ukraine di chuyển từ Moldova đến Oslo (Na Uy) để dự tang lễ Vua Harald V.

Trước khi có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra, tuyên bố của ông Store đã được các hãng truyền thông phương Tây đăng tải rộng rãi. Các cơ quan này tìm cách mô tả vụ việc như bằng chứng cho cái gọi là mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái của Nga đối với châu Âu.

Tuy nhiên, ngày 10-9, Moldova đã thẳng thừng bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn Chính phủ Moldova, ông Dumitru Ciorici cho biết chuyến bay của ông Zelensky bị hoãn do nước này tạm thời đóng cửa không phận sau khi có cảnh báo về thiết bị bay không người lái. Ông Ciorici nhấn mạnh rằng “không có mối đe dọa trực tiếp” nào đối với chiếc máy bay, vốn vẫn nằm trên mặt đất trong suốt thời gian đóng cửa không phận.

Giới chức Moldova cho biết thiết bị bay không người lái bị nghi xâm nhập không phận nước này đã rơi và phát nổ gần một ngôi làng cách sân bay Chisinau khoảng 160km, không gây thương vong về người.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh minh họa: Getty Images

Trong khi đó, cựu Tổng thống Moldova Igor Dodon cáo buộc chính quyền che giấu công chúng một vụ việc khác liên quan đến một công dân Ukraine bị bắt tại biên giới cùng với thiết bị bay không người lái và thuốc nổ. “Chúng ta ngày càng thấy nhiều nỗ lực và hành động khiêu khích nhằm lôi kéo Cộng hòa Moldova vào những gì đang diễn ra tại Ukraine”, ông Dodon nói, đồng thời kêu gọi Chisinau tránh xa “chiến lược chiến tranh” của Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cũng bác bỏ thông tin về mối đe dọa đối với máy bay chở ông Zelensky, gọi đó là điều “viển vông” và khẳng định mối đe dọa này “không hề tồn tại”. Ông Peskov đồng thời lưu ý rằng ngay cả các nguồn tin Ukraine cũng thừa nhận không có nguy hiểm trực tiếp nào xảy ra.

Moscow cáo buộc Kiev liên tục dàn dựng các vụ khiêu khích bằng thiết bị bay không người lái nhằm lôi kéo các nước phương Tây ủng hộ mình can dự sâu hơn vào cuộc xung đột.