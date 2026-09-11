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Thế giới

Iran tuyên bố tấn công xuồng không người lái của Mỹ ở eo biển Hormuz

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 10-9 tuyên bố đã tấn công một phương tiện mặt nước không người lái (USV) của Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz, động thái được Tehran mô tả nhằm đáp trả hành vi “khiêu khích”.

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Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran vào ngày 5-9-2026

Theo tuyên bố đăng tải trên Sepah News - cơ quan ngôn luận chính thức của IRGC, mục tiêu bị tấn công là USV thuộc dòng Saildrone Explorer. IRGC cáo buộc thiết bị này đang thực hiện “nhiệm vụ mang tính khiêu khích” tại cửa ngõ Hormuz.

IRGC cho biết, các USV Saildrone Explorer trước đây từng được Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ và Lực lượng Đặc nhiệm 59 đặt tại Bahrain triển khai ở Vùng Vịnh. Tuy nhiên, hiện nay các phương tiện này được điều hành từ một đơn vị đóng tại Khasab, Oman.

IRGC tái khẳng định eo biển Hormuz đang bị phong tỏa và nằm dưới quyền kiểm soát của Iran, đồng thời cảnh báo mọi sự hiện diện mang tính thù địch tại tuyến đường thủy chiến lược này đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công.

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Thiết bị lặn không người lái của Mỹ bị Iran bắt giữ tại cử ngõ eo biển Hormuz

Một ngày trước đó, Hải quân IRGC cũng tuyên bố bắt giữ một thiết bị lặn không người lái (UUV) Dive-LD của Mỹ tại cửa ngõ eo biển Hormuz. Thiết bị này được IRGC mô tả là “hiện đại và thông minh nhất”.

Hải quân Mỹ khi đó xác nhận một phương tiện lặn không người lái gặp “sự cố kỹ thuật” trong quá trình khảo sát định tuyến ở Vùng Vịnh, nhưng không nói rõ địa điểm và nguyên nhân cụ thể.

Theo Xinhua

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Từ khóa:

#Iran #Eo biển Hormuz #Tấn công tàu không người lái

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