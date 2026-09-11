Sân bay lớn thứ hai Myanmar đóng cửa sau vụ tấn công bằng UAV

ANTD.VN - Sân bay quốc tế Mandalay, sân bay đông khách thứ hai Myanmar, phải đóng cửa trong hai ngày sau khi bị 6 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công, khiến hoạt động hàng không tại khu vực miền Trung nước này gián đoạn.

Sân bay quốc tế Mandalay

Các nguồn tin an ninh cho biết sân bay đóng cửa trong ngày 11 và 12-9, dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 13-9.

Một nguồn tin nói vụ tấn công xảy ra cách nhà ga sân bay một khoảng nhất định và việc đóng cửa được thực hiện như biện pháp phòng ngừa.

Theo chính quyền Myanmar, 6 UAV cảm tử đã tấn công khu vực sân bay chiều 10-9, làm gián đoạn lịch trình một số chuyến bay nhưng không gây thương vong.

Nhà chức trách cáo buộc các lực lượng kháng chiến ủng hộ dân chủ thực hiện vụ việc.

Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết lực lượng an ninh đã phát hiện, đánh chặn các UAV và vô hiệu hóa vật liệu nổ mang theo.

Theo thông tin chính thức, đường băng, máy bay và phương tiện tại sân bay không bị hư hại.

Sân bay Mandalay phục vụ cả các đường bay nội địa và quốc tế. Một số nhóm cảnh báo không kích dân sự cho rằng sân bay cũng được sử dụng cho máy bay quân sự thực hiện nhiệm vụ, trong khi chính quyền khẳng định đây là công trình giao thông dân sự.