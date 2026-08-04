Ông Trump nói về ‘cơ hội cuối cùng’ để Iran đạt được thỏa thuận với Mỹ

ANTD.VN - Ngày 3-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán mới giữa Washington và Tehran là “cơ hội cuối cùng” để Iran đạt được thỏa thuận và tránh leo thang các cuộc tấn công của Mỹ vào nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Tổng thống Trump nói rằng ông dự kiến ​​các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong 1 hoặc 2 ngày tới để mở lại Eo biển Hormuz và tạo ra con đường để Iran giải quyết những lo ngại của Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này.

“Giai đoạn đầu tiên là mở cửa eo biển. Giai đoạn thứ hai sẽ là phi hạt nhân hóa”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, “Và điều đó sẽ mất một chút thời gian”. Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng ông đang mất dần kiên nhẫn với Iran. “Đây là cơ hội cuối cùng để họ ký một văn kiện tốt”.

Tổng thống Trump tuyên bố ông đã hoãn việc phát động cuộc tấn công lớn nhất “kể từ Thế chiến II” vào cuối tuần qua sau khi Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, gọi điện cho ông để thúc đẩy ngoại giao. Ông Trump nói rằng việc hủy bỏ phụ thuộc vào việc Iran nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, ông Esmail Baghaei, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran đã thảo luận với Oman về việc tạo ra một tuyến đường tạm thời qua eo biển để cho phép hoạt động vận chuyển thương mại được nối lại. Cũng theo ông Baghaei, nước này vẫn chưa nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ.

Hôm 2-8, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của nước này cho biết họ coi “những tuyên bố gần đây của kẻ thù” là “một mối đe dọa thực sự và có căn cứ” ngay cả khi tuyên bố này được đưa ra như một phần của chiến thuật tâm lý.

Vị quan chức này nói rằng Iran sẽ không bị mất cảnh giác cũng như không thụ động, cho biết nước này sẽ tăng cường sẵn sàng quân sự và khả năng răn đe.

Cho tới nay, mối đe dọa leo thang dường như đã lắng xuống. Hiện người ta đang tập trung vào việc liệu hai bên có đạt được tiến bộ đáng kể nào trong các cuộc đàm phán trong tương lai hay không.