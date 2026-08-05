Trung Quốc siết quy định về an toàn đối với xe tự lái

ANTD.VN - Trung Quốc vừa ban hành bộ tiêu chuẩn an toàn mới đối với xe tự lái, trong đó yêu cầu tất cả phương tiện phải được trang bị cơ chế vô hiệu hóa hệ thống lái tự động trong trường hợp khẩn cấp, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn khi loại phương tiện này ngày càng phổ biến.

Trung Quốc ban hành các quy định mới cho ngành công nghiệp xe tự lái đang phát triển

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc ngày 4-8 cho biết, các tiêu chuẩn mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2027, áp dụng cho cả các phương tiện tự lái cần người điều khiển dự phòng và xe tự hành hoàn toàn, bao gồm cả dịch vụ robotaxi.

Theo quy định mới, các nhà sản xuất phải chứng minh hệ thống lái tự động có mức độ an toàn tương đương hoặc cao hơn người lái trong điều kiện vận hành bình thường.

Đồng thời, khách hàng phải được thông báo đầy đủ về những giới hạn và điều kiện sử dụng của hệ thống tự lái trước khi đưa xe vào vận hành.

Xe tự lái tại Trung Quốc sẽ phải có nút vô hiệu hóa khẩn cấp từ năm 2027

Tất cả xe tự lái phải được trang bị quy trình kích hoạt và vô hiệu hóa chế độ lái tự động an toàn. Đối với các mẫu xe vẫn cần người điều khiển dự phòng, hệ thống phải liên tục theo dõi khả năng tiếp quản của tài xế và sẵn sàng chuyển quyền điều khiển khi cần thiết.

Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, các quy định mới cũng nhằm chuẩn hóa sự tương tác giữa con người và hệ thống điều khiển tự động, qua đó giảm nguy cơ sử dụng sai cách hoặc lạm dụng công nghệ.

Sau vụ tai nạn chết người năm 2025 liên quan đến một chiếc xe Xiaomi vận hành ở chế độ hỗ trợ lái, Trung Quốc đã yêu cầu siết chặt việc giám sát và thực thi các quy định đối với công nghệ lái tự động.