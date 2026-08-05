Leonardo DiCaprio lập quỹ 200 triệu USD cứu 100 loài động vật nguy cấp

ANTD.VN - Quỹ Re:wild của tài tử Leonardo DiCaprio và Quỹ Trái đất Bezos vừa công bố sáng kiến trị giá 200 triệu USD nhằm bảo tồn và phục hồi 100 loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới.

Nam diễn viên Leonardo DiCaprio

Quỹ Re:wild do nam diễn viên Leonardo DiCaprio đồng sáng lập và Quỹ Trái đất Bezos của tỷ phú Jeff Bezos ngày 4-8 công bố thành lập Dự án Phoenix Species, cam kết đầu tư 200 triệu USD để phục hồi quần thể của 100 loài sinh vật đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp.

Đây là khoản tài trợ đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử chỉ dành riêng cho công tác bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Leonardo DiCaprio, người nhiều năm qua tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cho biết ý tưởng về một chương trình quy mô lớn nhằm cứu các loài động vật và thực vật bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và suy giảm môi trường sống đã được ông theo đuổi từ lâu.

Ý tưởng này bắt đầu từ năm 2021, khi DiCaprio cùng nhà sinh học Wes Sechrest - Giám đốc điều hành Re:wild - có cuộc gặp với tỷ phú Jeff Bezos cùng phu nhân Lauren Sanchez Bezos, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quỹ Trái đất Bezos.

Sau đó, các bên đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức bảo tồn và cộng đồng bản địa để xây dựng chiến lược phục hồi những loài dễ bị tổn thương nhất, hình thành nên Dự án Phoenix Species.

Loài rùa mai dẹt của Tanzania

Danh sách các loài được ưu tiên bảo tồn bao gồm vượn cáo mào vàng ở Madagascar, kỳ giông xanh Hickory Nut Gorge tại bang Bắc Carolina - Mỹ, lợn bướu Visayan đặc hữu của Philippines, chuột Cozumel ở Mexico, kỳ nhông đất màu hồng tại quần đảo Gapagos, tê tê Mã Lai phân bố ở Đông Nam Á, rùa mai dẹt của Tanzania, cóc Harlequin "bầu trời sao" ở Colombia và thú lông nhím mỏ dài Attenborough tại New Guinea.

Ngoài việc hỗ trợ tài chính, dự án còn hướng tới xây dựng nền tảng hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật lâu dài, giúp các chương trình bảo tồn quy mô nhỏ nhưng hiệu quả có đủ nguồn lực để duy trì và mở rộng.

Bà Tiana Andriamanana, Giám đốc điều hành Hiệp hội Fanamby - một trong những tổ chức nhận tài trợ từ dự án - cho biết nguồn kinh phí mới sẽ tạo bước ngoặt cho công tác bảo tồn. Theo bà, việc bảo vệ loài vượn cáo mào vàng trước đây luôn gặp khó khăn vì nguồn lực hạn chế, nhưng với sự hỗ trợ này, triển vọng ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của loài sẽ khả thi hơn.