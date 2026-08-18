Tình tiết mới nhất liên quan đến vụ Tổng thống Trump kiện BBC 10 tỷ USD

ANTD.VN - BBC đang đề nghị một tòa án Mỹ hỗ trợ thu thập tài liệu và lời khai từ các thành viên gia đình Tổng thống Donald Trump trong vụ ông kiện đài truyền hình Anh 10 tỷ USD vì phỉ báng.

Trụ sở BBC ở London, Anh

Theo hồ sơ nộp lên tòa án liên bang tại Florida, luật sư BBC cho rằng con gái ông Trump là Ivanka Trump, chồng là Jared Kushner và Donald Trump Jr. có thể nắm giữ thông tin và tài liệu liên quan trực tiếp đến những cáo buộc của Tổng thống Mỹ.

BBC cho biết gặp khó khăn trong việc tống đạt trát đòi cung cấp chứng cứ do 3 người đều được Cơ quan Mật vụ Mỹ và lực lượng an ninh bảo vệ. Đài này đề nghị tòa cho phép gửi trát bằng thư điện tử và thư bảo đảm.

Ông Trump khởi kiện BBC hồi tháng 12-2025, yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD với cáo buộc phỉ báng và có hành vi thương mại không công bằng, gây hiểu lầm.

Tranh chấp bắt nguồn từ một bộ phim tài liệu năm 2024 của BBC sử dụng bài phát biểu mà ông Trump đưa ra ngày 6-1-2021, trước khi những người biểu tình tấn công Điện Capitol.

Đơn kiện cáo buộc BBC đã ghép hai đoạn phát biểu riêng biệt, làm sai lệch ý nghĩa lời nói của ông Trump và tạo ấn tượng rằng ông kích động bạo lực.

Phía ông Trump còn cho rằng cách biên tập này là một nỗ lực nhằm tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

BBC trước đó đã xin lỗi về cách biên tập gây hiểu lầm, nhưng bác bỏ cáo buộc rằng hành động này cấu thành phỉ báng.

Trong hồ sơ mới, BBC lập luận các thành viên gia đình ông Trump có thể cung cấp thông tin liên quan đến lập luận của Tổng thống rằng việc ám chỉ ông kích động bạo lực ngày 6-1-2021 là sai sự thật.

Ivanka Trump và Donald Trump Jr. được cho là có mặt tại Phòng Bầu dục khi ông Trump còn chỉnh sửa bài phát biểu. Donald Trump Jr. cũng trực tiếp nói chuyện với cha mình sau khi bạo lực bùng phát tại Điện Capitol.

BBC cho biết từng đề nghị ông Trump thay mặt con gái và con rể tiếp nhận trát hoặc yêu cầu Mật vụ tạo điều kiện tống đạt nhưng ông từ chối.

Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Mỹ cáo buộc BBC đang tìm cách “đánh lạc hướng” trách nhiệm và sử dụng thủ tục lấy lời khai để gây sức ép đối với ông Trump cùng gia đình.

Thẩm phán đã cho phía ông Trump thời hạn đến ngày 21-8 để phản hồi yêu cầu của BBC. Phiên xét xử hiện dự kiến diễn ra vào tháng 2-2027.