Du khách bị sét đánh tử vong ở ngọn núi lửa lớn nhất châu Âu

ANTD.VN - Lực lượng cứu hỏa Italy ngày 17-8 thông báo, một du khách người Mỹ đã bị sét đánh tử vong khi đang leo núi Etna ở Sicily - ngọn núi lửa lớn nhất châu Âu - vào thời điểm núi lửa này đang có hoạt động mạnh.

Núi lửa Etna. Ảnh: AP

Nam du khách 29 tuổi đến từ bang Kansas của Mỹ này đã được trực thăng đưa xuống sau khi bị sét đánh vào tối 16-8 tại một khu vực trống trải, không có cây cối.

Sau đó, nhân viên y tế xác nhận nạn nhân đã tử vong. Danh tính của du khách này không được công bố. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở độ cao khoảng 1.400 mét tại khu vực Rocca Capra.

Giới chức Italy đã đóng cửa một số khu vực đối với người leo núi do hoạt động kéo dài của núi lửa - tình trạng từng buộc sân bay tại thành phố Catania gần đó phải đóng cửa trong phần lớn tuần trước. Tuy nhiên chưa rõ liệu nạn nhân có đang ở trong khu vực bị cấm này hay không.

Các quan chức cho biết trong những thập kỷ gần đây, số người thiệt mạng do sét đánh trên núi Etna còn nhiều hơn số người chết vì các hoạt động phun trào của núi lửa. Lần gần đây nhất xảy ra tử vong liên quan đến hoạt động phun trào của núi lửa Etna là vào năm 1987.