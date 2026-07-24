Tinh hoa phi công thử nghiệm (1): Những chuyến bay sinh tử vào bầu trời thẳm xanh

ANTD.VN - Không phải phi công chiến đấu, cũng không phải phi hành gia mà chính phi công thử nghiệm mới là những người đầu tiên điều khiển các loại máy bay chưa từng được kiểm chứng trên bầu trời. Mỗi chuyến cất cánh của họ đều có thể mở ra một bước tiến cho ngành hàng không, nhưng cũng luôn đi kèm nguy cơ không thể lường trước. Đằng sau sự ra đời của mọi tiêm kích hiện đại hay máy bay chở khách tiên tiến là những con người chấp nhận bay vào “vùng trắng” của công nghệ – nơi chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào để dựa vào.