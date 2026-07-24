An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thế giới

img-3001.jpgimg-3002.jpgimg-3003.jpgimg-3004.jpgimg-3005.jpgimg-3007.jpgimg-3008.jpgimg-3009.jpgimg-3010.jpgimg-3011.jpgimg-3012.jpgimg-3015.jpgimg-3014.jpgimg-3016.jpgimg-3017.jpg

Tinh hoa phi công thử nghiệm (1): Những chuyến bay sinh tử vào bầu trời thẳm xanh

Anh Quân

ANTD.VN - Không phải phi công chiến đấu, cũng không phải phi hành gia mà chính phi công thử nghiệm mới là những người đầu tiên điều khiển các loại máy bay chưa từng được kiểm chứng trên bầu trời. Mỗi chuyến cất cánh của họ đều có thể mở ra một bước tiến cho ngành hàng không, nhưng cũng luôn đi kèm nguy cơ không thể lường trước. Đằng sau sự ra đời của mọi tiêm kích hiện đại hay máy bay chở khách tiên tiến là những con người chấp nhận bay vào “vùng trắng” của công nghệ – nơi chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào để dựa vào.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xem theo ngày:
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng