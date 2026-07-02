Vạch trần chiêu trò 'thuê trước, trả sau' tại Mỹ: Tín dụng đen trá hình?

ANTD.VN - Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ Maxwell Frost kêu gọi chính phủ liên bang tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp nhắm vào ngành dịch vụ đang bùng nổ "Thuê trước, trả sau" (Rent now, pay later).

Hạ nghị sĩ Maxwell Frost

Ông Maxwell Frost cảnh báo hình thức tài chính này thực chất là những khoản tín dụng đen trá hình, bẫy người tiêu dùng vào vòng xoáy nợ nần bằng chi phí mập mờ.

Các dịch vụ tài trợ tiền thuê nhà đang càn quét thị trường Mỹ, nhắm trực tiếp vào những người trẻ và người lao động có thu nhập thấp đang chật vật với chi phí sinh hoạt

Dịch vụ "thuê trước, trả sau" đang được các công ty tài chính quảng cáo rầm rộ như một giải pháp cho phép người thuê nhà chia nhỏ khoản tiền thuê hàng tháng thành nhiều đợt thanh toán.

Chẳng hạn, thay vì trả một cục hóa đơn 1.000 USD, người thuê có thể chia thành 4 đợt trả hàng tuần, mỗi đợt 250 USD hoặc hai đợt, mỗi đợt 500 USD.

Các công ty như Flex, Livble hay cả gã khổng lồ Affirm liên tục khẳng định việc này giúp khách hàng quản lý dòng tiền tốt hơn.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra thực tế cho thấy người dùng phải trả tới 50 USD mỗi tháng chỉ để có quyền chia nhỏ tiền thuê nhà, mức lãi suất cắt cổ nếu tính theo tỷ lệ phần trăm.

Là nghị sĩ trẻ tuổi nhất được bầu vào Quốc hội Mỹ năm 2022 ở tuổi 25, ông Maxwell Frost chia sẻ bản thân từng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất khi sử dụng các dịch vụ trả góp này để sắm sửa cho căn hộ đầu tiên ở Washington.

Ông cho biết nếu không nhờ mức lương cao của một nghị sĩ để tất toán nợ nần gần đây, ông đã bị chìm trong nợ nần, và đây cũng chính là cái bẫy mà hàng triệu thanh niên Mỹ đang dính phải.

Trong văn bản gửi tới Qục Bảo vệ tài chính người tiêu dùng Mỹ (CFPB), Hạ nghị sĩ Frost vạch trần: "Nhiều công ty quảng bá các khoản vay này như những công cụ giúp ích cho người thuê nhà kẹt tiền, thậm chí giúp tăng điểm tín dụng. Nhưng thực chất, nhiều sản phẩm trong số này chẳng khác gì những khoản vay ngày lĩnh lương - một dạng tín dụng đen biến tướng".

Hạ nghị sĩ Frost tuyên bố, ông không kỳ vọng chính quyền hiện tại sẽ ra tay xử lý nhưng đây là bước đi đầu tiên để vạch trần chiêu trò này.

Ông khẳng định nếu phe Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội vào năm tới, ông sẽ lập tức đề xuất một dự luật để quét sạch các sản phẩm tài chính mang tính "hút máu" này khỏi thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.