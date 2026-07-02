Alibaba nộp phạt 600 triệu USD vì bê bối 'tiếp tay' bán thuốc lậu vào Mỹ

ANTD.VN - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Alibaba phải nộp số tiền phạt khổng lồ lên tới 600 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc từ Chính phủ Mỹ.

Doanh nghiệp này bị cáo buộc buông lỏng quản lý, cho phép các thương nhân lợi dụng nền tảng thương mại điện tử để buôn lậu dược phẩm bất hợp pháp và thiết bị sản xuất ma túy vào Mỹ.

Đây được xem là một trong những án phạt tài chính nghiêm khắc nhất mà chính quyền Mỹ áp đặt lên một tập đoàn công nghệ nước ngoài trong lĩnh vực kiểm soát chất cấm.

Alibaba hiện đang vận hành những nền tảng thương mại điện tử thuộc hàng lớn nhất thế giới, bao gồm Alibaba.com và AliExpress.com.

Theo cáo buộc từ các cơ quan tố tụng Mỹ, bộ phận xử lý thanh toán có trụ sở tại Mỹ của tập đoàn này là AUS Merchant Services đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp liên bang khi không thể ngăn chặn các đối tác thương mại rao bán, nhập khẩu trái phép các loại dược phẩm giả, chất kiểm soát, hóa chất và máy dập viên nén dùng để sản xuất ma túy tổng hợp vào Mỹ.

Trong giai đoạn từ tháng 1-2016 đến tháng 12-2024, hệ thống kiểm duyệt của Alibaba đã để lọt khoảng 80.000 giao dịch sản phẩm bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm cùng hàng loạt quy định kiểm soát biên giới khác.

Chính các nhân viên của Alibaba từng nhiều lần cảnh báo ban lãnh đạo rằng các công cụ kiểm soát tuân thủ của công ty quá lỏng lẻo, bất lực trước làn sóng hàng lậu.

Thậm chí, nhiều đầu nậu còn sử dụng chính dịch vụ nhắn tin nội bộ của Alibaba để chủ động hướng dẫn người mua chuyển sang các nền tảng chat của bên thứ ba hòng bảo mật và thực hiện trót lọt các giao dịch đen.

Để điều tra đường dây tội phạm xuyên quốc gia này, lực lượng hành pháp liên bang phối hợp giữa Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Tổng cục Thuế (IRS-CI) cùng nhiều cơ quan mật vụ khác đã triển khai hơn 40 chiến dịch đóng giả người mua và mua hàng thành công các loại dược phẩm và thiết bị dập viên nén cấm nhập khẩu trên các gian hàng của Alibaba.

Bộ Tư pháp Mỹ và Alibaba đã tiến hành ký kết một thỏa thuận hoãn truy tố, đổi lại tập đoàn phải nộp phạt 600 triệu USD và cam kết cải tổ toàn diện hệ thống.

Đại diện Alibaba sau đó ra tuyên bố khẳng định hai bên đã đạt được một giải pháp "đôi bên cùng có lợi" nhằm thắt chặt quy trình kiểm duyệt đối với các thương nhân thuộc bên thứ ba khi kinh doanh tại thị trường Mỹ.

Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự thuộc Tổng cục Thuế Mỹ (IRS-CI), ông Jarod Koopman, khẳng định: "Phán quyết lần này là minh chứng rõ ràng cho cam kết của chúng tôi trong việc lần theo dòng tiền đen và buộc bất kỳ tập đoàn nào, dù lớn đến đâu, khi hoạt động trên lãnh thổ Mỹ đều phải tuân thủ tuyệt đối luật pháp liên bang".