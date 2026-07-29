Tiêm kích Nga rơi tại vùng Moscow, xuất hiện nghi vấn có thể là tiêm kích tàng hình Su-57

ANTD.VN - Một máy bay chiến đấu Nga gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại vùng Moscow. Phi công kịp phóng ghế thoát hiểm an toàn, trong khi truyền thông Nga cho rằng chiếc máy bay có thể là tiêm kích tàng hình Su-57.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một máy bay chiến đấu của nước này đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện thường lệ tại khu vực Moscow.

Theo thông báo, chiếc máy bay không mang theo vũ khí. Phi công đã kịp thời sử dụng ghế phóng thoát hiểm và hạ cánh an toàn. Vụ việc không gây thương vong cũng như không ghi nhận thiệt hại trên mặt đất.

Hãng thông tấn RIA dẫn thông tin từ giới chức quân đội cho biết máy bay rơi xuống khu vực không có người sinh sống. Phi công không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố chủng loại máy bay gặp nạn. Tuy nhiên, báo Kommersant dẫn nguồn tin giấu tên am hiểu vụ việc cho rằng chiếc máy bay có thể là tiêm kích tàng hình Su-57. Đến nay, phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Hiện trường vụ rơi máy bay

Theo Kommersant, cơ quan điều tra đã mở vụ án hình sự để làm rõ khả năng vi phạm các quy định về an toàn bay. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nhận định nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do trục trặc kỹ thuật.

Nếu thông tin từ Kommersant là chính xác, đây sẽ là sự cố liên quan đến dòng tiêm kích hiện đại nhất đang phục vụ trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Tiêm kích tàng hình Su-57

Tiêm kích tàng hình Su-57 do hãng Sukhoi phát triển nhằm thay thế các dòng tiêm kích Su-27 và MiG-29 có từ thời Liên Xô. Máy bay chính thức được biên chế từ tháng 12/2020 và là nền tảng tác chiến thế hệ 5 của Nga.

Su-57 có chiều dài gần 20 mét, sải cánh 14 mét và tốc độ tối đa khoảng Mach 2. Máy bay được trang bị radar mảng pha chủ động AESA N036 Byelka, khoang vũ khí trong thân và khả năng mang nhiều loại tên lửa không đối không, không đối đất cũng như tên lửa hành trình.

Theo kế hoạch của hãng Sukhoi, Nga sẽ tiếp nhận 67 tiêm kích tàng hình Su-57 trước năm 2028. Mỗi chiếc có giá ước tính khoảng 2,2 tỷ rúp, tương đương 28 triệu USD.