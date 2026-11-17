ANTD.VN -Ngày 17/11/2026, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Hội nghị họp bàn thống nhất cơ chế điều phối, phân công nhiệm vụ triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống, thiết bị điện trên địa bàn Thành phố”.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố; các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài chính; Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI); UBND các phường: Xuân Đỉnh, Giảng Võ, Tây Hồ, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng CATP.

Chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ từ hệ thống điện bằng công nghệ AI

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, Đề án “Ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống, thiết bị điện trên địa bàn Thành phố” là giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định, mục tiêu trọng tâm của Đề án là chuyển từ phương thức ứng phó bị động sang chủ động nhận diện, dự báo và cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn điện, cháy, nổ trên cơ sở khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông minh.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai Đề án, đồng thời đề xuất điều chỉnh nhiệm vụ chủ trì nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế điều phối, phân định trách nhiệm đầu tư, quản lý, vận hành nền tảng tích hợp dữ liệu và hệ thống phân tích, cảnh báo AI.

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương và đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị (từ trái sang phải)

Theo báo cáo, tình hình cháy, nổ trên địa bàn Thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong đó sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm tỷ lệ lớn. Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn Thành phố xảy ra hơn 600 vụ liên quan đến cháy, trong đó nguyên nhân xảy ra cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm tỉ lệ 78,3%.

Thực tiễn cho thấy, nhiều nguy cơ cháy phát sinh từ hệ thống điện sau công tơ tại nhà dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, do đấu nối không bảo đảm an toàn, quá tải cục bộ hoặc các sự cố kỹ thuật khó phát hiện bằng biện pháp kiểm tra định kỳ. Vì vậy, việc ứng dụng AI để phân tích dữ liệu, nhận diện bất thường và phát đi cảnh báo sớm được xác định là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa cháy, nổ từ gốc.

Đề xuất giao Công an Thành phố chủ trì triển khai Đề án

Trên cơ sở đánh giá chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và điều kiện hạ tầng hiện có, Sở Công thương đề xuất báo cáo UBND Thành phố giao CATP Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Công thương cùng các Sở, ngành Thành phố triển khai Đề án.

Theo đó, CATP là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; trực tiếp tiếp nhận, xử lý các sự cố cháy, nổ, đồng thời quản lý hệ thống dữ liệu nghiệp vụ phục vụ công tác phòng ngừa, điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy.

CATP đang vận hành Tổng đài 114 tại Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP; kết nối hệ thống truyền tin báo sự cố PCCC tại các địa điểm bố trí lực lượng thường trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và tích hợp dữ liệu của hàng nghìn cơ sở, nguồn nước chữa cháy, camera giám sát và thông tin các ngõ sâu mà xe chữa cháy không thể tiếp cận. Bên cạnh đó, CATP đang phối hợp triển khai mini App “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện” trên ứng dụng iHanoi, góp phần mở rộng kênh tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý kiến nghị của người dân.

Việc giao CATP chủ trì Đề án được đánh giá sẽ tạo điều kiện kết nối dữ liệu đo đếm điện năng của EVNHANOI với dữ liệu quản lý cơ sở, dữ liệu PCCC và thông tin về các vụ cháy; hình thành quy trình khép kín từ phát hiện bất thường bằng AI, cảnh báo nguy cơ, kiểm tra thực tế đến yêu cầu khắc phục và xử lý vi phạm, đồng thời tận dụng hạ tầng công nghệ hiện có, tránh đầu tư trùng lặp, phân tán nguồn lực.

Đại diện các đơn vị trao đổi, thảo luận

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình triển khai Đề án từ khi được phê duyệt; làm rõ những khó khăn trong quá trình hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai, nhất là cơ chế điều phối liên ngành, trách nhiệm quản lý dữ liệu, lựa chọn giải pháp công nghệ, nguồn lực đầu tư và tổ chức vận hành hệ thống.

Tập trung hoàn thiện giải pháp công nghệ, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, việc triển khai Đề án có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ, chủ động phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ mất an toàn điện, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu việc triển khai Đề án phải đặt trong tổng thể các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; gắn với nhiệm vụ tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở có nguy cơ mất an toàn PCCC, đặc biệt là nguy cơ phát sinh từ hệ thống điện.

Thống nhất chủ trương đề xuất UBND Thành phố xem xét giao CATP là cơ quan chủ trì, tham mưu, điều phối, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc triển khai, thực hiện Đề án. Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị chức năng chủ động phối hợp với Sở Công Thương tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, rà soát, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình thực hiện, bảo đảm tính kế thừa, khả thi và hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiên cứu, lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp; tận dụng hạ tầng, cơ sở dữ liệu hiện có để xây dựng hệ thống giám sát, phân tích và cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện bằng AI. Hệ thống phải hướng tới khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, tự động cảnh báo đến người dân và cơ quan chức năng; nghiên cứu giải pháp tự động ngắt điện khi phát hiện nguy cơ, đồng thời kết nối với Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP, gắn với định hướng tích hợp các đầu số điện thoại khẩn cấp 113, 114, 115 theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ và trách nhiệm, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị các sở, ngành khẩn trương xác định đầu mối phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; yêu cầu các đơn vị chức năng CATP chủ động triển khai ngay các nhiệm vụ chuẩn bị, không chờ quyết định giao nhiệm vụ chính thức. Việc triển khai Đề án phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí, hướng tới mục tiêu phòng ngừa cháy, nổ từ sớm, từ xa, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.