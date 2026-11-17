ANTD.VN -Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Đức (tên khai sinh: Nguyễn Ngọc Di), sinh năm 1923; quê quán: xã Thường Tín, thành phố Hà Nội; trú quán: 86 ngõ Thống Nhất, phố Đại La, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đã từ trần hồi 22 giờ 05 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2026 (tức ngày 07 tháng 10 năm Bính Ngọ) tại nhà riêng, hưởng thọ 104 tuổi.

Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Đức (tên khai sinh: Nguyễn Ngọc Di), sinh năm 1923; quê quán: xã Thường Tín, thành phố Hà Nội; trú quán: 86 ngõ Thống Nhất, phố Đại La, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Quá trình công tác, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Đức được Đảng và Nhà nước, Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; Huân chương kháng chiến chống Pháp Hạng Nhì; Huân chương kháng chiến chống Mỹ Hạng Nhất; Huân chương vì sự nghiệp quốc tế Hạng Nhất (do nhà nước Campuchia trao tặng); Huân chương Chiến công Hạng Nhì;

Huân chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc Hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương vì sự nghiệp bảo vệ Đảng; Huy Hiệu tham gia Ban Liên hiệp quân sự; Huân chương Trung thành với sự nghiệp của Đảng; Huy hiệu Ăngkor (do Bộ Công an Campuchia tặng); Huy hiệu do Bộ Công an Lào tặng và nhiều Huy chương, Bằng khen, Giấy khen khác.

Do tuổi cao sức yếu, đồng chí Nguyễn Thanh Đức đã từ trần hồi 22 giờ 05 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2026, (tức ngày 07 tháng 10 năm Bính Ngọ) tại nhà riêng, hưởng thọ 104 tuổi.

Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Đức theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Lễ viếng: Từ 07h15' đến 08h30' ngày 20/11/2026 (thứ 6) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 phố Trần Thánh Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Lễ truy điệu vào hồi 08h30' ngày 20/11/2026 (thứ 6) tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 phố Trần Thánh Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng vào hồi 12h05'-13h00' ngày 20/11/2025 (thứ 6) tại nghĩa trang Thiên Đức, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH