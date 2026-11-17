Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội gồm 5 đơn vị: Thanh tra (đơn vị Cụm trưởng); Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô (đơn vị Cụm phó); Phòng Công tác chính trị; Phòng Tổ chức cán bộ; và Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Năm 2026, Cụm thi đua số 5 chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo đánh giá phong trào thi đua; gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương, tận tụy và xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đại tá Trần Văn Hóa - Trưởng phòng Công tác chính trị phát biểu tại Hội nghị

Cụm thi đua số 5 đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào theo hướng chuyển từ phát động chung sang xác định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và sản phẩm cụ thể của từng đơn vị. Điểm mới trong tổ chức phong trào là kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị với thi đua chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng văn hóa ứng xử, hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động hướng về cơ sở.

Đại tá Trần Quyết Thắng - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Cụm đã triển khai các đợt thi đua tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng và nhiệm vụ xây dựng lực lượng; các hoạt động hành trình về nguồn, giáo dục truyền thống, hoạt động an sinh xã hội, hội thi báo cáo viên, hoạt động văn hóa, thể thao và chương trình chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2026, Cụm thi đua số 5 đã chú trọng xây dựng, triển khai các mô hình, sáng kiến, cách làm hay từ phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ thực tiễn; thi đua đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; thi đua xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính; thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua thực hiện công tác an sinh xã hội, vì nhân dân phục vụ; thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sự kiện lớn và hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống…

Trung tá Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô phát biểu tại Hội nghị

Nhân rộng hiệu quả nhiều mô hình trọng điểm cấp Cụm và cấp đơn vị như mô hình “Gần dân trên không gian số” của Cụm thi đua số 5. Các đơn vị trong Cụm đã quan tâm phát hiện, biểu dương, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và phong trào thi đua; bảo đảm việc khen thưởng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, có tác dụng động viên, khích lệ và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Có thể thấy, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 của Cụm thi đua số 5 đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chánh thanh tra CATP phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, chỉ huy các đơn vị trong Cụm đã cùng thảo luận, đánh giá, suy tôn danh hiệu thi đua đối với các đơn vị trong Cụm; suy tôn Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô là đơn vị Cụm trưởng, và Phòng Công tác chính trị là đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 5 năm 2027.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong Cụm thi đua số 5, ngay từ đầu năm 2026 đã tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng lực lượng, chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng, truyền thông… Với từng chức năng, đặc thù, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã tham mưu, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, thể hiện rõ sự đổi mới, sáng tạo, chính quy, nề nếp trên tững lĩnh vực công tác

Thượng tá Hoàng Trọng Chung - Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng đã phân tích, nêu bật những ưu điểm của các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 như Phòng Tổ chức cán bộ làm tốt công tác kiện toàn bộ máy sau thực hiện chính quyền 2 cấp, phòng ngừa sai phạm CBCS; Phòng Công tác chính trị với những hoạt động bề nổi, ghi dấu ấn Công an Thủ đô; Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô với các hoạt động xã hội như tổ chức Giải bóng đá học sinh THPT; tham mưu xây dựng mô hình truyền thông "Ba Nhất" kết nối các cơ quan báo chí thuộc lực lượng CAND 4 thành phố: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của CATP được triển khai với nhiều hoạt động đổi mới của Thanh tra và Cơ quan UBKT...

Trung tá Đỗ Trần Quân - Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào thi đua của Cụm thi đua số 5

Trên cơ sở đã làm rõ ưu điểm, nhược điểm của các đơn vị trong Cụm, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị Phòng Công tác chính trị với vai trò trách nhiệm vừa là đơn vị trong Cụm, vừa là Cơ quan thường trực Hội đồng thi đua CATP cần nhanh chóng tập hợp, báo cáo báo cáo để Chủ tịch Hội đồng thi đua, Đảng ủy, Ban Giám đốc ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Cụm thi đua số 5…