Đánh giá toàn diện, thực chất, thực trạng công tác thông tin cơ yếu

ANTD.VN - Ngày 12/11, Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông tin học và cơ yếu, Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác viễn thông tin học và cơ yếu năm 2026 tại Công an thành phố Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn.

Cùng dự có đại diện các phòng chức năng Cục Viễn thông Tin học và cơ yếu, Công an thành phố, đại diện Công an phường Thanh Xuân, xã Thường Tín, Hồng Vân.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, thay mặt đoàn kiểm tra, Đại tá Lê Hải Yến, Phó Trưởng phòng 1, Cục Viễn thông tin học và cơ yếu, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định về kiểm tra công tác viễn thông, tin học và cơ yếu tại CATP Hà Nội.

Đại tá Lê Hải Yến, Phó Trưởng phòng 1, Cục Viễn thông tin học và cơ yếu, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định về kiểm tra công tác viễn thông, tin học và cơ yếu tại CATP Hà Nội.

Tiếp đó, Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông tin học và cơ yếu, Trưởng đoàn đã quán triệt nội dung, kế hoạch và thống nhất chương trình kiểm tra. Đồng chí Phó Cục trưởng nhấn mạnh buổi kiểm tra nhằm đánh giá làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ công tác viễn thông, cơ yếu để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông tin học và cơ yếu, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Xuất phát từ những mục đích yêu cầu nêu trên, Đoàn sẽ tập trung kiểm tra một số nội dung: Công tác quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an và của chính phủ về công tác viễn thông, cơ yếu. Công tác quản lý cán bộ, tình hình tổ chức biên chế, trình độ, năng lực, công tác bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ trước thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ trên sự dài công tác viễn thông và cơ yếu. Công tác thực hiện các quy trình quy định trong quản lý khai thác, sử dụng bảo đảm an ninh an toàn hệ thống mạng thông tin, lưu biến điện, chuyển dẫn mạng thông tin vô tuyến và mạng thông tin vệ tinh, công tác đầu tư mua sắm trang bị, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện viễn thông, công tác quản lý sử dụng tần số vô tuyến điện, kiểm tra nhu cầu trang bị các hệ thống thiết bị viễn thông, kiểm tra đánh giá khả năng bảo đảm chiến đấu của hạ tầng viễn thông tại công an các đơn vị địa phương trong trường hợp khẩn cấp và triển khai các yêu cầu về công tác khác…

Để đảm bảo triển khai các nội dung yêu cầu kiểm tra theo kế hoạch, đồng chí Phó Cục trương đề nghị các thành viên đoàn kiểm tra nghiêm túc trách nhiệm, khẩn trương triển khai các nội dung kiểm tra và chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Công an thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo khách quan minh bạch, khoa học, hiệu quả. Khi phát hiện sai sót vi phạm, phải báo cáo kịp thời các cấp thẩm quyền xử lý.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Công an thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung phối hợp với đoàn kiểm tra chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, cử cán bộ phối hợp với đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Công an thành phố Hà Nội.

Nhất trí với nội dung, kế hoạch của đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, Công an thành phố là một đơn vị có quy mô tổ chức lớn, địa bàn rộng, tính chất công tác phức tạp với số lượng cán bộ chiến sĩ đông, nhiều đơn vị trực thuộc và có số lượng công an cấp xã được bố trí rộng khắp ở trên địa bàn.

Theo đó, khối lượng công việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ huy chiến đấu là rất lớn, đòi hỏi hệ thống thông tin cơ yếu phải luôn được đảm bảo thông suốt, an toàn, bảo mật, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại buổi làm việc

Nhận thức rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác thông tin cơ yếu trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên, chú trọng công tác quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, đồng thời quan tâm công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ yếu.

Công an thành phố xác định đợt kiểm tra lần này là dịp quan trọng để đánh giá toàn diện, thực chất, thực trạng công tác thông tin cơ yếu và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, những vấn đề cần tập trung khắc phục, đồng thời đây cũng là cơ hội để Công an thành phố được trao đổi học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu những ý kiến góp ý, sự hướng dẫn chuyên môn từ các đồng chí trong đoàn kiểm tra.

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các đồng chí trong đoàn kiểm tra, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và kinh nghiệm thực tiễn, quan tâm hướng dẫn, trao đổi, làm rõ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thông tin cơ yếu tại Công an thành phố, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác quản lý, khai thác, vận hành, quản lý trang thiết bị, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, triển khai các quy định, quy trình tại công an các cấp cơ sở.

Đối với những tồn tại hạn chế phát hiện qua công tác kiểm tra, đồng chí Phó Giám đốc mong đoàn kiểm tra chỉ rõ hướng dẫn Công an thành phố khắc phục, chấn chỉnh kịp thời, qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin cơ yếu, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đồng chí Phó Giám đốc giao các đơn vị chức năng của Công an thành phố tham mưu Ban Giám đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận sau kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm, thời gian, tiến độ khắc phục, không để tồn tại, hạn chế kéo dài.

Tại buổi kiểm tra, Trung tá Lê Công Trung - Phó Trưởng phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ viễn thông và cơ yếu năm 2026 của Công an TP Hà Nội.

Trung tá Lê Công Trung - Phó Trưởng phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu phát biểu tại buổi làm việc

Sau đó, Đoàn kiểm tra đã có buổi kiểm tra thực tế tại Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu, Phòng Cảnh sát hình sự, Trại tạm giam số 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an phường Thanh Xuân, Công an xã Sóc Sơn, Thường Tín, Hồng Vân. Dự kiến thời gian kiểm tra diễn ra trong 2 ngày 12-13/11.