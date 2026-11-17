ANTD.VN - Vinh danh các điển hình tiên tiến và nhà giáo tiêu biểu của Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị ngành giáo dục lấy sự tiến bộ và hạnh phúc của học sinh làm trung tâm, đặt việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo ở vị trí then chốt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương, ghi nhận những thành tích mà ngành Giáo dục đào tạo Thủ đô đạt được trong thời gian qua

Ngày 17-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2026, kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, năm 2026, Hà Nội đứng thứ hai cả nước về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dẫn đầu về tỷ lệ học sinh tốt nghiệp; học sinh Thủ đô giành 207 giải học sinh giỏi quốc gia và 7 huy chương tại các kỳ Olympic quốc tế. Cùng với đó là những kết quả đáng khích lệ trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục hòa nhập, xây dựng trường học hạnh phúc và tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh. Học sinh Hà Nội năm thứ hai liên tiếp xuất sắc giành ngôi Quán quân Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026.



Hà Nội trở thành thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO; Tổ chức thành công Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 tại Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2025–2026.

Ngành GDĐT Hà Nội dẫn đầu cả nước về kết quả triển khai thí điểm học bạ số phổ thông cùng với phát triển hệ thống học liệu đa phương tiện dùng chung cho toàn Ngành trên nền tảng Hanoi Study.

"Tôi đặc biệt trân trọng các đồng nghiệp đang công tác ở địa bàn còn khó khăn, các trường mầm non, các cơ sở giáo dục chuyên biệt, những người thầy, người cô kiên trì đồng hành với học sinh yếu thế. Chính sự tận tâm ấy nhắc chúng ta rằng giáo dục không chỉ là dạy cho các em biết nhiều hơn, mà còn là giúp các em có cơ hội trưởng thành, được tôn trọng và được tin tưởng.

Tôi cũng muốn nói rõ rằng, sự chia sẻ không nên dừng ở lời động viên. Với trách nhiệm của mình, lãnh đạo Sở và đội ngũ quản lý các cấp phải tiếp tục lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, giảm những việc hành chính không cần thiết, chăm lo điều kiện dạy học và bảo vệ môi trường làm việc lành mạnh để thầy cô yên tâm với nghề.

Nhưng cùng với sự quan tâm ấy, mỗi chúng ta – trước hết là những người làm công tác quản lý, trong đó có bản thân tôi – cũng cần tự nhắc mình về trách nhiệm giữ gìn danh dự nghề giáo. Giữ nghề không chỉ là kiên trì với công việc đã chọn, mà còn là giữ lòng yêu thương học trò, sự công bằng, tính trung thực và chuẩn mực trong từng lời nói, hành động. Không vì áp lực thành tích mà bỏ quên sự tiến bộ của từng em; không để những nóng vội làm tổn thương học sinh; không để cách ứng xử thiếu trách nhiệm làm vơi đi niềm tin của cha mẹ học trò.

Niềm tin của học sinh và phụ huynh không tự nhiên mà có, cũng không thể chỉ giữ bằng những lời khẳng định. Niềm tin ấy được vun đắp qua mỗi giờ học, mỗi cách đánh giá công tâm, mỗi lần thầy cô lắng nghe và nhận trách nhiệm khi có điều chưa đúng. Chúng ta hãy cùng nhau giữ sự tử tế, lòng tự trọng nghề nghiệp và tinh thần cầu thị, để mỗi nhà trường thực sự là nơi học sinh được học tập trong an toàn, yêu thương và tôn trọng."- ông Nguyễn Văn Hiền chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương những kết quả của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh và tri ân các thế hệ thầy giáo, cô giáo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "Dân tộc ta có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo; Thăng Long - Hà Nội càng tự hào với chiều sâu văn hiến và tinh thần trọng dụng hiền tài. Trong dòng chảy ấy, các thế hệ thầy giáo, cô giáo của Thủ đô đã bền bỉ gìn giữ ngọn lửa tri thức, vun đắp nhân cách và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho lớp lớp học trò.

Vinh danh các điển hình tiên tiến và nhà giáo tiêu biểu của Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam hôm nay là dịp để chúng ta thêm trân quý sự nghiệp trồng người vinh quang; đồng thời củng cố thêm niềm tin và khát vọng xây dựng Thủ đô phát triển văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc".

Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị toàn ngành giáo dục Thủ đô làm tốt một số định hướng trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ và hạnh phúc của học sinh làm trung tâm. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, thể chất, thẩm mỹ và khả năng sáng tạo; xây dựng trường học an toàn, nhân văn, nơi mọi học sinh đều được tôn trọng và có cơ hội phát triển. Quan tâm thu hẹp chênh lệch về điều kiện dạy và học giữa các khu vực, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Thứ hai, đặt việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo ở vị trí then chốt. Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, năng lực sư phạm và kỹ năng số; khuyến khích sự sáng tạo, tinh thần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ giáo viên. Đồng thời, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, giảm những áp lực hành chính không cần thiết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ danh dự và tạo môi trường để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề. Sự tôn vinh dành cho nhà giáo cần được thể hiện bằng cả những hành động cụ thể, bền bỉ.

Thứ ba, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn và hiệu quả. Công nghệ có thể mở rộng không gian học tập, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, truyền cảm hứng và nêu gương của người thầy. Mỗi nhà giáo cần tiếp tục là người dẫn dắt học sinh biết chọn lọc thông tin, tư duy độc lập, học tập có trách nhiệm và ứng xử nhân văn trong môi trường số.

Thứ tư, tăng cường gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội; khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần học tập suốt đời của người Hà Nội. Mỗi cơ sở giáo dục cần là một không gian nuôi dưỡng tài năng, sự tử tế và khát vọng vươn lên; mỗi thầy cô tiếp tục là tấm gương về đạo đức, tự học, đổi mới và sáng tạo. Sự trưởng thành của học trò hôm nay chính là nền tảng cho nguồn nhân lực và sức sáng tạo của Thủ đô ngày mai.