Đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm công tác bảo đảm an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị thuộc 4 trục hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Hà Nội hiện đi đầu cả nước trong xây dựng chính quyền số, xã hội số và vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hình thành một hạ tầng số và khối lượng cơ sở dữ liệu dùng chung đồ sộ; đang làm sạch, chuẩn hóa, tích hợp 93 nhóm dữ liệu trọng yếu vào kho dữ liệu - được xem là bước chuyển mang tính cách mạng từ “quản lý bằng giấy tờ” sang “quản trị bằng dữ liệu”.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng CATP Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Song hành với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ đó là yêu cầu ngày càng khắt khe về hành lang pháp lý và kỷ luật bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu. Ngoài Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngày 22-10-2026, Tiểu ban An ninh mạng thành phố đã ban hành Quyết định số 02 kèm theo Quy chế bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc hệ thống chính trị thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng CATP Hà Nội nhìn nhận, trong tháng 11-2026 này, toàn bộ 4 trục hệ thống chính trị từ thành phố đến 126 xã, phường đang dồn lực thực hiện khối lượng công việc cuối năm rất lớn, cùng với đó là tổ chức Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng, nhưng thành phố vẫn quyết định tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu trực tuyến toàn thành phố đã khẳng định tính cấp bách, tầm quan trọng đặc biệt và quyết tâm chính trị cao của Thủ đô trong việc trang bị nền tảng pháp lý và nâng cao năng lực thực thi về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân từ thành phố tới cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng, Bộ Công an báo cáo 2 chuyên đề tại Hội nghị tập huấn

Để Hội nghị tập huấn đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất, Đại tá Trần Anh Tuấn đề nghị báo cáo viên truyền đạt nội dung bảo đảm tính cô đọng, trọng tâm, dễ hiểu, dễ vận dụng; tập trung làm rõ những điểm mới cốt lõi của Luật An ninh mạng năm 2025, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 và các Nghị định, Quyết định số 02 của Tiểu ban An ninh mạng thành phố. Gắn lý luận với phân tích các vụ việc, phương thức, thủ đoạn tấn công mạng, lộ lọt dữ liệu thực tế thời gian qua; đồng thời dành thời gian thỏa đáng để trao đổi, giải đáp trực tiếp, tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở.

Học viên cần tập trung lắng nghe, thẳng thắn trao đổi những bất cập, khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống thông tin và quản lý dữ liệu tại cơ quan, địa phương mình.

Đại tá Vũ Đình Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh mạng CATP Hà Nội báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Cùng với đó, Đại tá Trần Anh Tuấn đề nghị đại biểu tham dự kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc 4 trục hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, UBND 126 xã, phường và các đơn vị, Công an 126 xã, phường tập trung triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Quy chế bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc hệ thống chính trị thành phố; xác định rõ nguyên tắc “chuyển đổi số đến đâu, an ninh mạng và an ninh dữ liệu phải được bảo đảm chặt chẽ đến đó; kiên quyết không để xảy ra sự cố mất an toàn hệ thống thông tin, lộ lọt dữ liệu do nguyên nhân chủ quan”.

Khẩn trương rà soát, kiểm kê toàn diện thực trạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm, trang thiết bị công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý. Triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ an ninh mạng; thường xuyên rà quét, khắc phục kịp thời các lỗ hổng bảo mật, mã độc; quản lý chặt chẽ việc cấp, phân quyền và thu hồi tài khoản truy cập; chấp hành nghiêm nguyên tắc tách biệt mạng nội bộ với mạng có kết nối Internet theo quy định.

Toàn cảnh Hội nghị

Rà soát toàn bộ quy trình thu thập, cập nhật, lưu trữ, khai thác và chia sẻ dữ liệu cá nhân tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức lập, cập nhật đầy đủ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo đúng quy định…

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương bảo mật; duy trì nghiêm việc ký cam kết bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo vệ bí mật Nhà nước; Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với CATP.