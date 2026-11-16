Thúc đẩy trao đổi chiến lược cấp cao Việt Nam - Trung Quốc

ANTD.VN - Giới học giả Trung Quốc nhận định, chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20-11-2026 mang ý nghĩa ngoại giao rõ nét.

Thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đã sẵn sàng đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC trong tuần này

Đánh giá về chuyến công tác này, Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng Điều hành Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc) cho rằng, sự tham dự của nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm phát triển, tăng cường đồng thuận và làm sâu sắc hợp tác đa phương, đồng thời tạo cầu nối quan trọng giữa Năm APEC 2026 của Trung Quốc và Năm APEC 2027 của Việt Nam.

Giáo sư Thành Hán Bình nêu 3 kỳ vọng chính đối với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị lần này.

Thứ nhất, ông kỳ vọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam với các nền kinh tế thành viên APEC. Theo ông, kết quả tăng trưởng kinh tế nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua, vượt kỳ vọng của nhiều người, đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Vì vậy, việc Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm, chính sách và cách thức thúc đẩy phát triển sẽ có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với các nền kinh tế có điều kiện tương đồng và các quốc gia có thu nhập trung bình.

Thứ hai, ông Thành Hán Bình kỳ vọng sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần kết nối hiệu quả Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai với Năm APEC 2027 do Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà. Theo ông Thành Hán Bình, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị năm nay cũng là dịp để tăng cường trao đổi, thúc đẩy sự phối hợp và tạo tính liên tục giữa hai năm APEC. Trung Quốc và Việt Nam có thể cùng đóng góp những động lực tích cực cho khu vực, củng cố niềm tin và tăng cường tính ổn định, khả năng dự báo của môi trường quốc tế.

Thứ ba, ông Thành Hán Bình kỳ vọng Việt Nam sẽ đóng góp sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết những thách thức chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có vấn đề quản trị trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng các quy tắc và khuôn khổ quản trị phù hợp. Trong lĩnh vực này, Việt Nam cần chủ động đi trước và có thể phối hợp với Trung Quốc thúc đẩy hợp tác xây dựng các quy tắc chung. Giáo sư Thành Hán Bình nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của hợp tác khu vực là thúc đẩy cùng hợp tác, cùng có lợi. Trong bối cảnh Trung Quốc đăng cai APEC năm 2026 và Việt Nam tiếp nối vai trò chủ nhà vào năm 2027, ông kỳ vọng sự phối hợp giữa hai nước sẽ góp phần mang lại thêm những yếu tố tích cực và tính ổn định cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông cũng bày tỏ mong muốn thông qua việc đăng cai APEC 2027, Việt Nam sẽ giới thiệu với thế giới hình ảnh một đất nước cởi mở, năng động, đổi mới, thịnh vượng, ổn định và an toàn, qua đó thể hiện những đóng góp của Việt Nam đối với hợp tác và phát triển khu vực.

Trong khi đó, Giáo sư Triệu Vệ Hoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quan hệ Trung Quốc và các nước láng giềng thuộc Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) nhấn mạnh, việc nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam quay trở lại Trung Quốc tham dự Hội nghị APEC chỉ hơn 6 tháng sau chuyến thăm cấp Nhà nước vào tháng 4-2026 không phải là một sự kiện ngoại giao đơn lẻ, mà là sự tiếp nối và hiện thực hóa các đồng thuận chính trị nêu trên, phản ánh sự nhất quán trong chính sách của Việt Nam, coi quan hệ với Trung Quốc là “ưu tiên hàng đầu” trong chính sách đối ngoại.

Xét về sự tin cậy chính trị lẫn nhau, học giả Trung Quốc cho rằng, một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Trung Quốc - Việt Nam vào năm 2026 chính là việc lần đầu tiên tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng trong khuôn khổ cơ chế đối thoại chiến lược “3+3”, bao gồm Ngoại giao, Quốc phòng và Công an. Đây cũng là cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên trên thế giới kết hợp cả 3 lĩnh vực này. Với việc thiết lập khuôn khổ này, sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị APEC do Trung Quốc đăng cai tạo thêm động lực mới cho hoạt động trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai Đảng và hai nước, vừa củng cố các kênh song phương, vừa tạo ra sức mạnh cộng hưởng trên nền tảng đa phương.