ANTD.VN - Sáng 17-11, tại CATP Hà Nội, Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội” đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 21 đội thi.

Đổi mới phương thức tuyên truyền quy tắc ứng xử

Đến dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông, Bộ Công an; đồng chí Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Cùng dự có đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Ban, Sở, ngành của thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Đây là hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), tạo đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng; đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục và đưa các chuẩn mực ứng xử vào thực tiễn công tác.

Thông qua sân khấu hóa các tình huống thực tiễn, giúp CBCS hiểu đúng, nhớ sâu và vận dụng hiệu quả những quy định, chuẩn mực ứng xử, nhất là 10 việc phải thực hiện và 10 việc không được làm.

Những quy định của Quy tắc ứng xử được chuyển tải thành các tình huống, câu chuyện sinh động, gần gũi với thực tiễn công tác và cuộc sống; qua đó nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phục vụ nhân dân.

Ngày 3-3-2026, CATP Hà Nội đã ban hành Quy tắc ứng xử của CATP, xác lập những chuẩn mực ứng xử gắn với năm giá trị cốt lõi: “Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Thanh lịch - Hiện đại”. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng trong xây dựng văn hóa Công an Thủ đô, góp phần thống nhất nhận thức, hành vi và chuẩn mực ứng xử của CBCS trong công tác, chiến đấu và đời sống.

Các đại biểu dự Hội thi

Phát biểu khai mạc Hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ, giá trị của Quy tắc ứng xử không chỉ nằm ở những điều được quy định, mà quan trọng hơn là phải thấm sâu vào nhận thức, trở thành ý thức tự giác và được thể hiện bằng hành động cụ thể của mỗi CBCS. “Một lời nói chuẩn mực, một thái độ tận tình, một hành động trách nhiệm, một cách giải quyết công việc đúng quy định, thấu tình đạt lý đều góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân” – Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhìn nhận.

Đồng chí Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền tặng Cờ lưu niệm cho 21 đội thi

Đưa chuẩn mực từ văn bản trở thành nhận thức

Đồng chí Phó Giám đốc CATP lưu ý, Hội thi không chỉ nhằm lựa chọn những đội tuyển xuất sắc, những tiểu phẩm hay, mà quan trọng hơn là tạo sức sống mới cho Quy tắc ứng xử, đưa những chuẩn mực từ văn bản trở thành nhận thức, từ nhận thức thành hành động thường xuyên của mỗi CBCS. Đặc biệt, sức lan tỏa của Hội thi không được giới hạn trong hội trường hay 21 đội tuyển tham gia, mà phải đến được với tất cả CBCS tại các đơn vị trong CATP và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền tặng hoa Ban Giám khảo Hội thi

Đồng thời đề nghị Ban Tổ chức và các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo; phát huy hiệu quả các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thông và nền tảng số; kết hợp Hội thi sân khấu hóa với Cuộc thi video ngắn “Quy tắc ứng xử - Từ nhận thức đến hành động”, tạo không khí hưởng ứng sôi nổi, rộng khắp.

Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút ra mắt Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” gắn với Thư viện video tuyên truyền

Thông qua đó, không chỉ giúp CBCS hiểu và thực hiện tốt Quy tắc, mà còn để nhân dân hiểu rõ hơn những chuẩn mực ứng xử của lực lượng Công an Thủ đô.

Cùng với đó, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu các đội tuyển phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; thể hiện các phần thi với nội dung chính xác, tình huống sát thực tiễn, cách xử lý phù hợp, giàu tính giáo dục và nhân văn.

Ban Giám khảo làm việc công tâm, khách quan, đánh giá đúng chất lượng các phần thi; coi trọng tính chính xác, giá trị thực tiễn và khả năng lan tỏa của các thông điệp ứng xử. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phải tiếp tục cụ thể hóa Quy tắc ứng xử thành những việc làm thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ và phong trào thi đua “Ba nhất”; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và sự tin tưởng, hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định, Hội thi không chỉ là hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Quy tắc ứng xử, mà còn thể hiện quyết tâm của CATP Hà Nội trong xây dựng văn hóa Công an Thủ đô, phát huy những giá trị tốt đẹp của người chiến sỹ CAND trong thời kỳ mới.

Phần thi chào hỏi của Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội

“Tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của các đội tuyển, Hội thi sẽ mang đến những phần thi đặc sắc, những câu chuyện giàu ý nghĩa, những thông điệp sâu sắc, góp phần lan tỏa những hành vi ứng xử đẹp, những giá trị nhân văn trong toàn lực lượng và cộng đồng xã hội. Điều Ban Giám đốc CATP kỳ vọng nhất là sau Hội thi, Quy tắc ứng xử sẽ không còn chỉ là những điều khoản trong một văn bản, mà thực sự hiện diện trong lời nói, việc làm, thái độ và trách nhiệm của mỗi CBCS; được người dân cảm nhận qua từng lần tiếp xúc, từng công việc được giải quyết, từng hành động vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Hãy để Hội thi hôm nay tạo nên một sức lan tỏa mới, một động lực mới, đưa Quy tắc ứng xử thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa và niềm tự hào của mỗi CBCS Công an Thủ đô” – Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.