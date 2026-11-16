Sức lan tỏa từ không gian trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Công an Hà Nội

ANTD.VN - Những tư liệu ảnh, tranh cổ động cùng các lát cắt thực tiễn về chiến công của lực lượng Công an Thủ đô đã được tái hiện sinh động tại Bảo tàng Công an Hà Nội (67 Lý Thường Kiệt, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Đây là cách làm sáng tạo của Công an thành phố trong việc đưa Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 22-NQ/TW và tinh thần Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV từ nhận thức đến hành động, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách quốc tế đến thăm quan, tìm hiểu.