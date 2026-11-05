ANTD.VN - Hà Nội triển khai đợt hỗ trợ đầu tiên năm 2026 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, với kinh phí 50 tỷ đồng. Hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến từ ngày 9/11 trên ứng dụng iHanoi.

Hà Nội dành 50 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi số

Đăng ký trên iHanoi từ ngày 9/11

Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội vừa thông tin về việc triển khai đợt hỗ trợ thứ nhất năm 2026: Cấp Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Hà Nội dành 50 tỷ đồng cho đợt hỗ trợ đầu tiên thông qua phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và phiếu hỗ trợ thương mại điện tử, với mức trần cao nhất 100 triệu đồng/phiếu dành cho doanh nghiệp vừa.

Chính sách này nhằm giảm chi phí tiếp cận công nghệ, giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, năng suất và sức cạnh tranh.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn có thể đăng ký nhận phiếu qua ứng dụng iHanoi từ ngày 9/11.

Trong đợt 1, thành phố dự kiến cấp khoảng 5.000-6.000 phiếu, gồm 3.000-3.500 phiếu chuyển đổi số và 2.000-2.500 phiếu thương mại điện tử.

Mức hỗ trợ đối với từng sản phẩm, dịch vụ trong danh mục được công bố không quá 70% chi phí sử dụng, đồng thời phải nằm trong mức trần theo quy mô đối tượng thụ hưởng. Mỗi đối tượng đủ điều kiện được cấp tối đa một phiếu chuyển đổi số và một phiếu thương mại điện tử trong đợt này.

Cơ chế hỗ trợ được thực hiện bằng phiếu điện tử tích hợp trên ứng dụng iHanoi, không cấp tiền trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Phiếu là dữ liệu điện tử trên Hệ thống cấp phiếu hỗ trợ, không được quy đổi thành tiền mặt, mua bán hoặc chuyển nhượng.

Hộ kinh doanh được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng đối với phiếu chuyển đổi số và 20 triệu đồng đối với phiếu thương mại điện tử. Với mỗi loại phiếu, mức trần dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ là 30 triệu đồng; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã là 60 triệu đồng; doanh nghiệp vừa là 100 triệu đồng.

Các sản phẩm, giải pháp tham gia chương trình phục vụ nhiều nhu cầu thực tế như: chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, quản lý cửa hàng và hệ thống livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Các doanh nghiệp cung cấp giải pháp gồm: Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo, Công ty Cổ phần MISA, Công ty Cổ phần Meta Ecom và Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet.

Đối tượng thụ hưởng có thể lựa chọn sản phẩm, dịch vụ trong danh mục phù hợp với nhu cầu quản lý, kinh doanh và phát triển thương mại điện tử.

Hỗ trợ theo nhu cầu, phân bổ theo thứ tự đăng ký hợp lệ

Đối tượng đăng ký là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập, đăng ký và đang hoạt động hợp pháp, có trụ sở, chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.

Tám nhóm ưu tiên bao gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng; chủ thể có sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn hiệu lực; doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh bán hàng sản xuất tại Việt Nam trên sàn thương mại điện tử thuộc các ngành điện tử, mỹ phẩm và làm đẹp, thời trang, nhà cửa và đời sống, bách hóa và thực phẩm.

Các nhóm còn lại là doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, chế biến, chế tạo có 100% vốn Việt Nam, có cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Hà Nội; cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn và cơ sở kinh doanh tại phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam; hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh từ ngày 1/1/2025; cơ sở thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng cho bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể, siêu thị, nhà hàng, chuỗi cửa hàng, nhà phân phối.

Những doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đủ điều kiện nhưng không thuộc tám nhóm trên vẫn được đăng ký theo nhóm đối tượng chung. Trường hợp thuộc nhiều nhóm, người đăng ký lựa chọn một nhóm và cung cấp minh chứng tương ứng.

Trong tổng nguồn lực, 5 tỷ đồng được dành riêng cho nhóm làng nghề, 5 tỷ đồng cho nhóm OCOP, 25 tỷ đồng dùng chung cho sáu nhóm ưu tiên còn lại và 15 tỷ đồng là kinh phí chung. Khi nguồn dành riêng đã phân bổ hết, các nhóm ưu tiên được xét từ kinh phí chung theo thứ tự đăng ký.