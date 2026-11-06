Hanoi Smart Police: Điểm sáng chuyển đổi số tại Vòng Chinh phục Cuộc thi Quốc tế Data for Life mùa 4 năm 2026

ANTD.VN - Chiều 6/11/2026, tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Bách khoa Hà Nội, Đội thi Hanoi Smart Police của Công an thành phố (CATP) Hà Nội, do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội làm Đội trưởng, đã tham gia Vòng Chinh phục, tranh tài cùng 60 đội thi trên toàn quốc để lựa chọn Top 30 đội bước vào Vòng Triển lãm.

Đây là sự cụ thể hóa Kế hoạch số 398 ngày 21/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức Cuộc thi Quốc tế Data for Life mùa 4 năm 2026 với chủ đề “Build Together”.

Đại diện Đội thi Hanoi Smart Police nhận Giấy Chứng nhận Top 60 đội thi xuất sắc của Data for Life 2026

Trước đó, qua đánh giá, chấm điểm Vòng Hồ sơ, Ban Tổ chức đã lựa chọn Top 60 đội thi xuất sắc trên toàn quốc, trong đó, Hanoi Smart Police là một trong các đội thi đến từ Công an các đơn vị, địa phương được trao Giấy chứng nhận Top 60 đội thi xuất sắc của Data for Life 2026.

Tại Vòng Chinh phục, Đại tá Hoàng Trọng Lực, Phó Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu, Đội phó Đội thi Hanoi Smart Police, trực tiếp thuyết trình, giới thiệu giải pháp ứng dụng công nghệ Hanoi Smart Police trước Ban Giám khảo, làm rõ những giá trị nổi bật, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng của sản phẩm trong thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại tá Hoàng Trọng Lực, Phó Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu, Đội phó Đội thi Hanoi Smart Police thuyết trình giới thiệu giải pháp Hanoi Smart Police

Hanoi Smart Police được xây dựng nhằm liên thông 3 hoạt động: người dân báo tin; cơ quan Công an tiếp nhận, phân loại, điều động lực lượng xử lý; cung cấp thông tin cảnh báo và kết quả giải quyết trở lại cho người dân.

Giải pháp gồm các thành phần liên thông, đồng bộ; phân hệ phục vụ người dân triển khai trên ứng dụng iHanoi, hỗ trợ gửi tin báo, kích hoạt tín hiệu khẩn cấp qua hai nút SOS báo tin và SOS báo cháy, gọi video hai chiều với cán bộ, chiến sĩ trực, đặt lịch tiếp công dân và tiếp nhận thông tin cảnh báo.

Phân hệ chỉ huy phục vụ Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP và Công an các xã, phường trong tiếp nhận, phân loại tin báo, xác định mức độ ưu tiên, điều động lực lượng. Phân hệ tác nghiệp hiện trường hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ xử lý vụ việc và quản lý lực lượng. Cùng với đó là lớp tích hợp, chia sẻ dữ liệu hai chiều với các hệ thống bên ngoài; Tổng đài AI đa kênh kế thừa, nâng cấp Tổng đài AI 1900.0113, hỗ trợ giải đáp thủ tục hành chính, tiếp nhận tố giác, phản ánh, kiến nghị và nhận diện dấu hiệu khẩn cấp để chuyển cán bộ trực xử lý…

Thành viên đội thi giới thiệu một số tính năng của Hanoi Smart Police

Đặc biệt, nền tảng trí tuệ nhân tạo nghiệp vụ cung cấp mô hình dùng chung cho 10 bài toán thuộc 4 nhóm: xử lý tin báo, giám sát ca trực, trợ lý tra cứu nghiệp vụ và phân tích dữ liệu. Các thành phần cùng sử dụng nền tảng bản đồ số và kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, bảo đảm tính đồng bộ, hạn chế đầu tư phân tán. Ứng dụng dành cho công dân được tích hợp trên iHanoi; ứng dụng dành cho cán bộ, chiến sĩ là ứng dụng độc lập của ngành, phát hành nội bộ.

Không chỉ là giải pháp ứng dụng công nghệ, Hanoi Smart Police còn mở ra phương thức kết nối mới giữa lực lượng Công an với Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Thông qua các kênh tương tác thuận tiện, người dân có thể chủ động cung cấp thông tin, phản ánh nguy cơ mất an ninh, trật tự, gửi tín hiệu cầu cứu khi gặp tình huống khẩn cấp và tiếp nhận cảnh báo từ cơ quan Công an. Mỗi người dân trở thành một chủ thể tích cực tham gia phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Việc kết nối thông tin hai chiều, phát huy sức mạnh của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo góp phần rút ngắn quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, nâng cao khả năng phản ứng trước các tình huống phát sinh, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa Công an với Nhân dân ngay từ cơ sở. Đây cũng là hướng đi thiết thực nhằm chuyển hóa sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành nguồn lực trên không gian số, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Ngay sau phần thuyết trình, Ban Giám khảo đã đặt nhiều câu hỏi chuyên môn, đồng thời đề nghị Đội thi Hanoi Smart Police trình diễn trực tiếp một số tính năng. Qua trao đổi và trải nghiệm, Ban Giám khảo đánh giá giải pháp có tính mới, thiết thực và bày tỏ sự quan tâm, hứng thú đối với sản phẩm.

Việc ứng dụng Hanoi Smart Police góp mặt tại Vòng Chinh phục Data for Life mùa 4 năm 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số của CATP Hà Nội, hướng tới xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự bình yên và hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác. Quan trọng hơn, hệ thống hướng tới sự thay đổi căn bản trong phương thức phục vụ: từ việc người dân phải tìm đến cơ quan Công an khi gặp khó khăn sang việc lực lượng Công an luôn sẵn sàng hiện diện khi người dân cần – ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, chỉ với chiếc điện thoại trên tay. Qua đó, mỗi người dân, mỗi du khách khi đến với Thủ đô đều có thể cảm nhận được sự an tâm, an toàn và tin tưởng.

Đặc biệt, Hanoi Smart Police không chỉ đặt người dân ở vị trí trung tâm thụ hưởng các tiện ích số mà còn phát huy vai trò chủ thể, trực tiếp tham gia xây dựng, bảo vệ an ninh, trật tự của Thủ đô thông qua việc cung cấp thông tin, phản ánh nguy cơ, chủ động kết nối với lực lượng Công an mọi lúc, mọi nơi. Khi công nghệ hiện đại, hệ thống camera AI và sức mạnh của lực lượng Công an được kết nối với tinh thần trách nhiệm, sự cảnh giác và ý thức cộng đồng của hàng triệu người dân, thế trận an ninh nhân dân sẽ được củng cố vững chắc trên cả không gian thực và không gian số.

Đó cũng là mục tiêu mà Hanoi Smart Police hướng tới: để mỗi người dân đều có Công an đồng hành khi cần, mỗi thông tin hữu ích đều có thể góp phần giữ gìn bình yên và để tội phạm không chỉ phải đối mặt với sức mạnh của lực lượng Công an, mà còn phải e ngại trước một cộng đồng nhân dân đoàn kết, chủ động và luôn sẵn sàng phối hợp bảo vệ Thủ đô.