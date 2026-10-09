Vận hành tuyến buýt điện 83 kết nối Hà Nội và Hưng Yên

ANTD.VN -Tuyến xe buýt điện số 83 có cự ly khoảng 58 km, sử dụng 15 xe buýt điện VinFast Green Bus, sức chứa 60 hành khách/xe, sản xuất năm 2026 bắt đầu được vận hành từ hôm nay, 9/10.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) thông tin, từ hôm nay 9/10/2026, Transerco sẽ đưa tuyến xe buýt điện số 83 vào khai thác, kết nối TP Hà Nội với Trung tâm hành chính tỉnh Hưng Yên, góp phần mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng phương tiện xanh, tăng cường kết nối giao thông giữa hai địa phương.

Tuyến xe buýt điện số 83 có cự ly khoảng 58 km, sử dụng 15 xe buýt điện VinFast Green Bus, sức chứa 60 hành khách/xe, sản xuất năm 2026. Tuyến được tổ chức khai thác với tần suất 15–30 phút/lượt, tương ứng khoảng 62 lượt xe/ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại thường xuyên của người dân giữa Hà Nội và Hưng Yên.

Lãnh đạo TP Hà Nội và Hưng Yên cắt băng, khai trương tuyến buýt điện số 83 kết nối Hà Nội và Hưng Yên

Đoàn phương tiện mới mang màu xanh lá đặc trưng, được thiết kế theo nhận diện thương hiệu Hanoibus, kết hợp họa tiết cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các trên thân xe, tạo diện mạo hiện đại, đồng bộ, góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh, thân thiện với môi trường.

Tại Hà Nội, tuyến 83 xuất phát từ Bến xe Gia Lâm, hoạt động từ 5h00 đến 18h30. Theo chiều từ Bến xe Hưng Yên, tuyến hoạt động từ 5h00 đến 19h00.

Lộ trình được tổ chức qua các trục đường chính và khu vực tập trung đông dân cư ở phía Đông Hà Nội như Ngô Gia Khảm, Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận, Lý Thánh Tông, khu đô thị Vinhomes Ocean Park; sau đó qua Giáp Hải, khu đô thị Ecopark, đường ĐT379 và quốc lộ 39A để kết nối với địa bàn Hưng Yên.

Tuyến buýt số 83 sử dụng buýt điện VinFast Green Bus, sức chứa 60 hành khách/xe

Tại Hưng Yên, tuyến đi theo đường Nguyễn Văn Linh, kết nối Bến xe Hưng Yên, sau đó quay đầu tại vòng xuyến Điện Biên, qua đường Tô Hiệu và nút giao Nguyễn Văn Linh – Tôn Thất Tùng trước khi trở lại Bến xe Hưng Yên.

Với lộ trình kết nối các khu đô thị, khu dân cư và các trục giao thông chính, tuyến 83 tạo thêm lựa chọn đi lại bằng vận tải hành khách công cộng cho người dân sinh sống, làm việc, học tập tại khu vực phía Đông Hà Nội và Hưng Yên, đặc biệt đối với nhu cầu di chuyển thường xuyên giữa hai địa phương.

Theo Transerco, việc triển khai các tuyến buýt trợ giá kết nối TP Hà Nội với tỉnh Hưng Yên là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển Vùng Thủ đô.

Các tuyến buýt trợ giá được hình thành sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng, mở rộng phạm vi phục vụ của mạng lưới vận tải hành khách công cộng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ vận tải khách công cộng chất lượng cao với chi phí hợp lý, đồng thời giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải môi trường và nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện có.

Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng (TOD), hỗ trợ phát triển các khu đô thị vệ tinh và các cực tăng trưởng mới của khu vực phía Đông vùng Thủ đô.