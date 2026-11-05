Fortinet mở rộng giải pháp SASE hợp nhất, đơn giản hóa bảo mật cho các chi nhánh quy mô nhỏ

ANTD.VN - Dịch vụ FortiLink SASE của Fortinet mang đến cho các tổ chức một phương thức đơn giản hơn để bảo vệ các văn phòng chi nhánh quy mô nhỏ, cơ sở ở xa và các địa điểm phân tán khác mà không cần triển khai tường lửa chuyên dụng tại chỗ.

Giải pháp SASE hợp nhất của Fortinet

Fortinet® (NASDAQ: FTNT), công ty về an ninh mạng, thúc đẩy sự hội tụ giữa mạng và bảo mật vừa giới thiệu dịch vụ FortiLink SASE, mang đến cho các tổ chức một phương thức đơn giản hơn để bảo vệ các văn phòng chi nhánh quy mô nhỏ, cơ sở ở xa và các địa điểm phân tán khác mà không cần triển khai tường lửa chuyên dụng tại chỗ.

Bằng cách kết nối mạng cục bộ với FortiSASE, các tổ chức có thể bảo vệ và quản lý thiết bị có dây và không dây thông qua dịch vụ đám mây được đơn giản hóa, đồng thời quản lý hoạt động mạng và bảo mật trên cùng một bảng điều khiển quản trị.

Ông Anthony James, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Tiếp thị tại Fortinet, cho biết: “Các tổ chức cần sự linh hoạt trong việc bảo vệ những chi nhánh phân tán, đặc biệt tại những nơi việc triển khai hạ tầng bảo mật chuyên dụng hoặc cài đặt phần mềm bảo mật có thể không khả thi. Bằng cách mở rộng FortiSASE đến các mạng cục bộ, chúng tôi mang đến cho các tổ chức một phương thức đơn giản hơn để bảo vệ người dùng và thiết bị, đồng thời duy trì tính nhất quán trong bảo mật và khả năng kiểm soát tập trung”.

Theo Fortinet, các tổ chức vận hành văn phòng chi nhánh quy mô nhỏ, cơ sở ở xa và địa điểm tạm thời thường cần bảo vệ nhiều loại thiết bị, bao gồm thiết bị của nhân viên, máy in, camera và thiết bị IoT, trong khi nguồn lực CNTT tại chỗ còn hạn chế. Nhiều thiết bị trong số này không thể cài các phần mềm bảo mật thiết bị đầu cuối truyền thống, trong khi việc triển khai tường lửa chuyên dụng tại từng địa điểm có thể làm phát sinh thêm chi phí và độ phức tạp.

Dịch vụ FortiLink SASE giải quyết những thách thức này bằng cách kết nối mạng cục bộ với FortiSASE thông qua các điểm truy cập Wi-Fi và thiết bị chuyển mạch Ethernet được Fortinet hỗ trợ. Giải pháp cho phép các tổ chức mở rộng khả năng bảo vệ nhất quán đến các địa điểm phân tán mà không cần triển khai tường lửa FortiGate tại chỗ, đồng thời tập trung hóa hoạt động kiểm tra lưu lượng mạng, thực thi chính sách bảo mật và quản lý.

Những lợi ích chính của giải pháp này bao gồm: bảo vệ nhiều thiết bị hơn: Bảo vệ các thiết bị có dây và không dây, bao gồm cả những thiết bị không thể cài phần mềm FortiClient, bằng cơ chế bảo mật nhất quán được cung cấp qua nền tảng điện toán đám mây.

Đơn giản hóa triển khai: Kết nối toàn bộ môi trường mạng LAN với FortiSASE mà không cần cài đặt tác nhân trên từng thiết bị hoặc triển khai thiết bị bảo mật chuyên dụng tại mỗi địa điểm

Và tp trung hóa quản lý: Quản lý các thiết bị mạng được hỗ trợ và chính sách bảo mật thông qua một bảng điều khiển quản trị duy nhất, giảm độ phức tạp trong vận hành trên các môi trường phân tán.

Được xây dựng trên kiến trúc mạng và bảo mật hợp nhất của Fortinet, dịch vụ FortiLink SASE cung cấp khả năng bảo vệ nhất quán, mở rộng từ từng thiết bị đầu cuối đến toàn bộ môi trường chi nhánh quy mô nhỏ, mang đến cho các tổ chức một phương thức đơn giản hơn và có khả năng mở rộng để bảo vệ hoạt động vận hành phân tán.