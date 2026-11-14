ANTD.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài vừa ký ban hành Quyết định số 491/QĐ-MTTW-BTT về việc thành lập Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định thành lập Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Lãnh đạo cơ quan gồm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và các Bí thư Trung ương Đoàn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn là thủ trưởng cơ quan; Bí thư Thường trực là phó thủ trưởng thường trực cơ quan; các Bí thư Trung ương Đoàn là phó thủ trưởng cơ quan.

Lãnh đạo Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về toàn bộ hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các ban tham mưu, giúp việc trực thuộc Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gồm: Ban Công tác Đoàn; Ban Công tác Thanh thiếu nhi; Văn phòng.

Các đơn vị sự nghiệp gồm: Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng; Báo Tiền Phong; Báo Thanh Niên; Nhà xuất bản Kim Đồng; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam; Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ; Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam.

Văn phòng và các ban tham mưu, giúp việc được thành lập đơn vị cấp phòng trực thuộc theo quy định và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.