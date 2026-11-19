ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã tái ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân Mỹ đang sinh sống hoặc di chuyển tại Bahrain và Saudi Arabia, sau khi hai quốc gia vùng Vịnh này tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công mà Washington cho là do Iran và các lực lượng đồng minh tiến hành.

Trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, Saudi Arabia

Theo thông báo được công bố ngày 18-11, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân Mỹ duy trì "mức độ cảnh giác cao" tại hai quốc gia này do các mối đe dọa an ninh gia tăng.

Cảnh báo này khẳng định lại các khuyến cáo đã được phát đi từ cuối tháng 10 vừa qua.

Căng thẳng tại vùng Vịnh ngày càng leo thang, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ và các đồng minh đang có xu hướng gia tăng.

Lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia trong ngày 18-11.

Bahrain cho biết nước này đã bị tấn công ngày thứ hai liên tiếp. Trước đó, Tehran xác nhận đã phóng máy bay không người lái nhằm vào quốc gia vùng Vịnh này.

Bahrain là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ còn Saudi Arabia giữ vai trò đồng minh an ninh chủ chốt của Washington ở Trung Đông.

Hai quốc gia này đều được xem là những mắt xích quan trọng trong chiến lược hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.

Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm triển khai thêm tàu sân bay và các phương tiện quân sự nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ, các tuyến hàng hải chiến lược và các đồng minh trong khu vực trước nguy cơ xung đột leo thang.