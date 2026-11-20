ANTD.VN - Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI ) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất các giải pháp ổn định nhanh thị trường chứng khoán.

Theo VAFI, thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động, giá cổ phiếu giảm nhiều đợt và giá trị của hầu hết các cổ phiếu niêm yết trở nên rất rẻ so với giá trị tài sản thực tế doanh nghiệp và so với tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

Những đợt giảm giá này giống như các thời kỳ kinh tế gặp khó khăn, nhưng các đợt giảm giá này là quá đà, do tác động nhiều yếu tố tâm lý và hoàn toàn tương phản với các yếu tố kinh tế vĩ mô tích cực: Thu ngân sách nhà nước tăng liên tục, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng liên tục, liên tục tăng trưởng GDP, hệ thống các công ty niêm yết vẫn hoạt động hiệu quả, ổn định và có tiềm lực tài chính mạnh rất nhiều so với những năm trước đây.

VAFI cho rằng việc giảm thuế giao dịch chứng khoán sẽ kích thích dòng tiền đổ vào thị trường

Do đó, để thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, VAFI đề xuất một số giải pháp hỗ trợ thị trường.

Trong đó, đáng chú ý, Hiệp hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét giảm thuế giao dịch chứng khoán từ 0,1% xuống còn 0,05% cho 1 lần giao dịch. Theo VAFI, thu ngân sách cho khoản thuế này là không cao và thấp hơn nhiều so với thuế cổ tức tiền mặt và thuế cổ phiếu thưởng. Việc giảm thuế giao dịch chứng khoán sẽ giảm mạnh chi phí giao dịch chứng khoán, kích thích dòng tiền đổ mạnh vào thị trường nhiều hơn nữa.

Theo Hiệp hội, nhìn lại lịch sử hoạt động của thị trường, tại các thời kỳ khủng hoảng thì Chính phủ đều áp dụng biện pháp này và có tác dụng rất mạnh cho việc ổn định thị trường.

“Cũng cần lưu ý rằng thuế giao dịch chứng khoán là thuế khoán, cho nên khi nhà đầu tư chứng khoán thua lỗ nhiều vẫn phải chịu các chi phí này” – Hiệp hội nêu quan điểm.

Cũng theo VAFI, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần kịp thời có các hoạt động trấn an thị trường. Trong đó, đề nghị các doanh nghiệp niêm yết có báo cáo nhanh về tình hình hoạt động, về dự đoán kết quả kinh doanh quý IV/2027 và dự kiến tình hình kinh doanh 2027; Giải quyết nhanh các thủ tục hành chính về chia cổ phiếu thưởng, cổ phiếu quỹ…

Với các doanh nghiệp niêm yết, Hiệp hội đề xuất ngoài các giải pháp nêu trên thì cần tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 từ kết quả kinh doanh 2026 để giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư về chi phí lãi suất hay có thêm tiền để đầu tư vào chính doanh nghiệp đó nhằm cơ cấu lại giá vốn.

Hoặc có giải pháp dành một lượng vốn hợp lý để mua cổ phiếu quỹ để nhanh chóng ổn định giá cổ phiếu. “Tổng kết từ thực tiễn mua cổ phiếu quỹ ở các thời kỳ khó khăn, VAFI thấy rằng việc mua cổ phiếu quỹ là rất có lợi cho doanh nghiệp và cho nhà đầu tư. Đầu tư mua cổ phiếu quỹ là một dự án hấp dẫn và luôn đảm bảo sinh lời mạnh” – Hiệp hội cho hay.

Ngoài ra, theo VAFI, việc các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành tích cực đăng ký mua cổ phiếu với lượng tiền hợp lý cũng giúp ổn định giá cổ phiếu.