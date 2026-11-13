Tham quan nhà máy hơn 10.000m² của doanh nghiệp 2 lần đạt Thương hiệu Quốc gia

ANTD.VN - Sáng 13-11-2026, Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn đón đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô, Công ty Phan Oanh Media và Đại học Kinh tế Quốc dân đến thăm quan, tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh và trao đổi về những cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Chuyến thăm là dịp để các đại biểu trực tiếp tìm hiểu năng lực sản xuất, công nghệ và những nỗ lực khẳng định vị thế của một doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực công nghiệp truyền dẫn.

Tham dự chương trình có ông Đỗ Trần Quân - Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô; Hoa hậu Phan Kim Oanh - Chủ tịch Hoa hậu Văn hóa Thế giới và Hoa hậu Văn hóa Việt Nam, CEO Phan Oanh Media; Hoa hậu Quốc tế Soe Myintzu Lwin (Helen) - Hoa hậu Văn hóa Thế giới năm 2026; TS. Vũ Văn Ngọc - Viện trưởng Viện Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE - Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Đỗ Trần Quân - Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô (thứ 2 từ phải qua); Hoa hậu Phan Kim Oanh - Chủ tịch Hoa hậu Văn hóa Thế giới và Hoa hậu Văn hóa Việt Nam, CEO Phan Oanh Media (thứ 2 từ trái qua) cùng Hoa hậu Quốc tế Soe Myintzu Lwin "Helen" - Hoa hậu Văn hóa Thế giới năm 2026 tại buổi làm việc

Đón tiếp đoàn công tác có ông Nguyễn Bá Đoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn; bà Vũ Thị Hoa - Phó Giám đốc Kinh doanh; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã theo dõi video giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, phát triển, quy mô nhà máy, năng lực sản xuất và các dòng sản phẩm chủ lực của Việt Hàn. Qua đó, đoàn công tác có thêm góc nhìn cụ thể về chiến lược đầu tư công nghệ, tổ chức sản xuất cũng như định hướng phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành công nghiệp trong nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức từ quá trình hội nhập.

Ông Nguyễn Bá Đoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn giới thiệu về doanh nghiệp với đoàn công tác

Bà Vũ Thị Hoa - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn chia sẻ tại buổi làm việc

Phát biểu chào mừng các đoàn đại biểu, bà Vũ Thị Hoa - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Việt Hàn bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, dành thời gian đến thăm và tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp. Đại diện công ty cũng giới thiệu những dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển, đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường kết nối với Báo An ninh Thủ đô và các đối tác nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, lan tỏa những giá trị tích cực của doanh nghiệp Việt.

Hoa hậu Quốc tế Soe Myintzu Lwin "Helen" - Hoa hậu Văn hóa Thế giới năm 2026 ấn tượng với sản phẩm chất lượng cao của Công ty Việt Hàn

Ông Nguyễn Bá Đoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn (bên trái) giới thiệu với ông Đỗ Trần Quân - Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô (bên phải) về quy mô, dây chuyền sản xuất của nhà máy

Đại diện An ninh Thủ đô, ông Đỗ Trần Quân - Phó Trưởng Ban Biên tập cũng đã có những chia sẻ, đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những nỗ lực đầu tư sản xuất, làm chủ công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của các thương hiệu Việt. Ông nhấn mạnh, sự phát triển của những doanh nghiệp có nền tảng công nghệ, tư duy đổi mới và định hướng bền vững không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế sản xuất trong nước. Với vai trò là cơ quan báo chí luôn đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô và đất nước, An ninh Thủ đô sẵn sàng hỗ trợ, kết nối và phối hợp cùng doanh nghiệp trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, lan tỏa những thành tựu và giá trị thương hiệu Việt Hàn tới đông đảo công chúng. Qua đó, góp phần xây dựng uy tín, nâng cao vị thế và mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trên thị trường.



Sau chương trình làm việc, các đại biểu đã trực tiếp tham quan nhà máy, tìm hiểu hệ thống dây chuyền sản xuất, quy trình công nghệ và các sản phẩm tiêu biểu của Việt Hàn.





Khẳng định nội lực từ nền tảng công nghệ và chất lượng

Nhà máy Việt Hàn có diện tích hơn 10.000m², tọa lạc tại Lô 5, Cụm Công nghiệp Cam Thượng, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội. Với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại cùng đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên có tay nghề, doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm chất lượng cao, đồng thời chú trọng hoàn thiện quy trình quản lý và dịch vụ khách hàng.

Nhà máy Việt Hàn sở hữu hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại cùng đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên có tay nghề, doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm chất lượng cao

Một trong những dấu ấn nổi bật trong hành trình phát triển của Việt Hàn là việc 2 sản phẩm cáp mạng LS-DVH và dây điện chống cháy CAVIHAN được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đầu tư, nghiên cứu, phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới để duy trì chất lượng, sức cạnh tranh trên thị trường.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực sản xuất cáp mạng, Việt Hàn phát triển dịch vụ sản xuất OEM linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đa dạng của đối tác. Việc sở hữu các chứng chỉ UL và cUL của Hoa Kỳ là một trong những cơ sở khẳng định sự tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tạo điều kiện để sản phẩm tiếp cận những thị trường và khách hàng có yêu cầu cao.

Bên cạnh các sản phẩm cáp mạng, doanh nghiệp còn phát triển dòng dây điện, dây tín hiệu chống cháy mang thương hiệu CAVIHAN. Được nghiên cứu trên nền tảng chuyên môn về an toàn điện, dòng sản phẩm này hướng tới việc đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về an toàn trong công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Việt Hàn cũng sản xuất dây đồng, dây mạ thiếc chất lượng cao, phục vụ nhiều lĩnh vực như điện tử, công nghiệp ô tô và thiết bị tự động hóa. Sự đa dạng về sản phẩm giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp.

Kiên định với khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn xa

Trong suốt quá trình hoạt động, Việt Hàn xác định triết lý kinh doanh "An tâm - An toàn - An phát" là nền tảng cho mọi định hướng phát triển. Doanh nghiệp hướng tới mang lại sự an tâm trong lựa chọn, an toàn trong sử dụng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của khách hàng, đối tác cũng như cộng đồng.

Cùng với đó, 5 giá trị cốt lõi được doanh nghiệp kiên trì theo đuổi gồm: Chất lượng chuẩn mực là sự sống còn; Nhanh chóng - Chính xác là tác phong công nghiệp hiện đại; Trách nhiệm đến cùng với khách hàng và cộng đồng; Đổi mới - Tiên phong công nghệ là đòn bẩy bứt phá; Khát vọng vươn xa, mang bản lĩnh và giá trị Made in Vietnam.

Bà Vũ Thị Hoa - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn cùng Hoa hậu Quốc tế Soe Myintzu Lwin (Helen) - Hoa hậu Văn hóa Thế giới năm 2026

Hoa hậu Soe Myintzu Lwin vô cùng ấn tượng trước trang thiết bị, máy móc hiện đại và quy mô của nhà máy

Chuyến làm việc, tham quan của đoàn công tác tại Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn diễn ra thành công tốt đẹp

Không dừng lại ở vai trò một nhà sản xuất, Việt Hàn đang hướng tới mô hình nhà cung cấp giải pháp hạ tầng toàn diện, đồng hành cùng chủ đầu tư từ tư vấn, thiết kế, tối ưu vật tư đến dịch vụ hậu mãi. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong chiến lược nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục dịch chuyển, yêu cầu về chất lượng, công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất ngày càng cao, việc xây dựng những doanh nghiệp nội địa có khả năng tự chủ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị là hướng đi có ý nghĩa quan trọng. Với nền tảng sản xuất, những dấu ấn tại chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 cùng chiến lược phát triển dài hạn, Việt Hàn đặt mục tiêu trở thành nhà máy sản xuất dây và cáp công nghệ cao hàng đầu Đông Nam Á, góp phần khẳng định năng lực và vị thế của công nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.