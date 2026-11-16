Cập nhật kiến thức, kỹ năng đặc thù về công tác kiểm tra an ninh phục vụ APEC

ANTD.VN - Ngày 16-11, Phòng Kỹ thuật Bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức khai giảng lớp huấn luyện đặc thù về công tác kiểm tra an ninh, an toàn cho lực lượng dự bị phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Tham dự lớp huấn luyện có các đồng chí chỉ huy Phòng Kỹ thuật Bảo vệ, các giảng viên tham gia giảng dạy và 56 học viên.

Lớp huấn luyện được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra an ninh, an toàn phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn năm APEC 2027 và Tuần lễ cấp cao APEC; đồng thời nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ cho CBCS trong lực lượng dự bị.

Thượng tá Đỗ Thị Anh Cúc, Trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ phát biểu tại lớp tập huấn

Theo chương trình huấn luyện, các CBCS được tập trung nghiên cứu, trao đổi và thực hành các nội dung chuyên môn liên quan đến quy trình, phương pháp kiểm tra an ninh, an toàn; nhận diện, phát hiện và xử lý các tình huống tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn tại các mục tiêu, địa điểm tổ chức sự kiện.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Qua đó, giúp lực lượng dự bị nắm vững quy trình công tác, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, bảo đảm khả năng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Thượng tá Đỗ Thị Anh Cúc, Trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ yêu cầu mỗi CBCS cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động nghiên cứu, tích cực học tập, rèn luyện; nghiêm túc tiếp thu kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác.

Các đại biểu dự tập huấn

Đội ngũ cán bộ huấn luyện cần phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, bảo đảm nội dung huấn luyện thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Lớp huấn luyện thể hiện sự chủ động, tích cực của Phòng Kỹ thuật Bảo vệ trong công tác chuẩn bị lực lượng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh vệ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.