Tài xế xe tải bị phạt 23 triệu đồng vì để biển số bị bùn đất che lấp

ANTD.VN - Tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã khẩn trương xác minh, tổ chức kiểm tra và xử lý trường hợp xe tải để bùn đất che lấp biển số.

Theo đó, đêm 27-9, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về một xe ô tô tải lưu thông trên đường, có biển kiểm soát bị bùn đất che lấp một phần chữ và số.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 đã bố trí tổ công tác sử dụng mô tô chuyên dụng tuần tra, kiểm soát trên tuyến, chủ động tiếp cận và dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định người điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-961.xx là Đ.V.C. (sinh năm 1991, trú tại Phú Lương, Tuyên Quang). Làm việc với tổ công tác, lái xe thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện có biển số bị bùn đất che lấp.

Tài xế xe tải này bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe do để bùn đất che lấp biển kiểm soát

Căn cứ các quy định của pháp luật, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với lái xe về hành vi điều khiển phương tiện gắn biển số bị che lấp. Với hành vi vi phạm trên, lái xe bị phạt tiền 23 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần thường xuyên kiểm tra, giữ gìn biển kiểm soát sạch sẽ, bảo đảm các chữ, số được thể hiện rõ ràng, không để bùn đất hoặc các vật khác che lấp biển số.

Việc chấp hành nghiêm các quy định về biển kiểm soát không chỉ giúp lực lượng chức năng thuận tiện trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.