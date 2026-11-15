Đường dây ma túy khép kín tuồn lượng cần sa “khủng” từ nước ngoài vào nội địa

ANTD.VN - Nhóm đối tượng người Việt mua hẳn nông trại cần sa tại Băng Cốc (Thái Lan) rồi áp dụng quy trình tinh vi để tuồn hơn 1,8 tấn cần sa vào nội địa qua cửa khẩu...

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố 8 bị can về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với số lượng cần sa đặc biệt lớn.

Các bị can trong vụ án này là Phạm Việt Anh (SN 1984, ở Phú Thọ), Nguyễn Văn Việt (SN 1996, ở Nghệ An), Tống Thanh Tùng (SN 1983, ở Phú Thọ), Phùng Minh Thuận (SN 1988, ở Quảng Trị), Bùi Đức Thuận (SN 1986, ở Phú Thọ), Nguyễn Văn Tân (SN 1982, ở Phú Thọ), Đỗ Văn Thái (SN 2002, ở Hải Phòng), Trần Thế Thắng (SN 1996, ở Ninh Bình) và Nguyễn Đức Huy (SN 1995, ở Bắc Ninh).

Lượng cần sa khô đặc biệt lớn được lực lượng chức năng thu giữ (ảnh minh họa).

Cùng vụ án, 5 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” gồm Lê Hoàng Anh (SN 2002, ở Hà Nội), Nguyễn Đức Huy (SN 1991, ở Bắc Ninh), Nguyễn Thùy Vân (SN 2000, ở Lào Cai), Phạm Văn Đồng (SN 1991, ở Hải Phòng) và Vũ Thùy Liên (SN 1999, ở Hải Phòng).

Ngoài ra, đã có 9 người khác trong đường dây ma túy “khủng” này bị khởi tố trước đó. Một số đối tượng khác vẫn đang ở nước ngoài, chưa thể bắt giữ.

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý đặc biệt lớn, xuyên quốc gia và do các đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài chỉ huy, điều hành.

Các đối tượng vận chuyển cần sa từ Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) bằng cách giấu cần sa vào các sọt nhãn khô rồi thuê Công ty vận tải JPM của Thái Lan, sử dụng Container chuyển cùng với các sọt nhãn tươi nhằm che giấu cơ quan chức năng.

Cụ thể, kết quả điều tra xác định, cuối năm 2024, Phạm Việt Anh cùng với Tống Thanh Tùng và Nguyễn Văn Việt buôn trái cây từ Thái Lan về Việt Nam. Việt Anh có quen biết vợ chồng người Thái Lan, chồng tên Chăm vợ tên Xôm (chưa rõ nhân thân).

Chăm và Xôm mở công ty kinh doanh cần sa hợp pháp ở Băng Cốc và đặt vấn đề có một số người Việt Nam có nhu cầu gửi cần sa từ Thái Lan về Việt Nam và bảo Việt Anh xem có làm không. Nhận lời, Việt Anh rủ thêm các bị can khác cùng làm.

Hai bên thỏa thuận, ma túy được giấu trong các Container trái cây và Xôm sẽ “quan hệ” để cảnh sát Thái Lan không kiểm tra các lô hàng này.

Về Việt Nam, các đối tượng cho xe Container xuống hàng tại Hưng Yên, sau đó thuê xe tải bốc các sọt nhãn khô có chứa cần sa để đi giao đến các kho trong nước. Còn các thùng nhãn tươi không giấu ma túy được bán cho người địa phương làm long nhãn.

Những đối tượng vận chuyển ma túy ở Việt Nam sẽ được đường dây trả 100 triệu đồng/chuyến hoặc 50 triệu đồng/người/lần.

Sau 3 lần chuyển trái phép cần sa thành công, khoảng đầu năm 2025, Phạm Việt Anh bảo Tống Thanh Tùng và Phùng Minh Thuận sử dụng tiền công vận chuyển cần sa từ các lần trước để mua lại Farm cần sa (nông trại trồng cần sa) tại Băng Cốc, Thái Lan của Chăm, Xôm để làm nơi đóng cần sa.

Tùng dùng 500 triệu đồng tiền công vận chuyển cần sa của những lần trước để mua lại quyền sử dụng Farm cần sa ở Băng Cốc. Băng nhóm này còn thấy mỗi lần chuyển ma túy phải mua nhãn để gửi cùng “rất tốn kém” nên đầu tư luôn một xưởng sấy nhãn khô ở Chiang Mai (Thái Lan).

Từ đây, nhãn khô được gửi về Farm cần sa, đóng gói chung và chuyển về Việt Nam. Bằng cách này, nhóm của Việt Anh đã chuyển trái phép thành công 14 lần về nước… Cơ quan điều tra xác định, Việt Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về 1,2 tấn cần sa còn Nguyễn Văn Việt chịu trách nhiệm nhiều nhất, hơn 1,8 tấn.

Đối với nhóm mua bán trái phép ma tuý trong nước, cơ quan tố tụng làm rõ, các đối tượng lập các hội nhóm trên mạng xã hội Telegram để mua bán trái phép cần sa. Hàng ngày sẽ đăng bài bán các loại cần sa để người mua liên hệ.

Người mua và người bán chỉ trao đổi qua Telegram, không gặp mặt, không biết nhau. Việc thanh toán tiền mua bán cần sa bằng tiền điện tử USDT, giao nhận ma tuý bằng các ứng dụng giao hàng như Be, Xanh SM, Viettelpost, Ahamove...

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu tuyển những đối tượng có việc làm không ổn định và thường sử dụng ma tuý để làm kho cần sa trong nước.

Còn các đối tượng làm kho thường không gặp, không biết chủ thuê là ai, chỉ liên lạc qua Telegram, thanh toán tiền công chủ yếu bằng tiền điện tử USDT nên gây khó khăn cho công tác điều tra mở rộng triệt để vụ án.