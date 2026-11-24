ANTD.VN - Trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội đã chủ động xây dựng website antoantaichinh.vn, cung cấp miễn phí kiến thức và công cụ hỗ trợ người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, phòng ngừa rủi ro tài chính, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.

Công an xã Thiên Lộc xây dựng website hỗ trợ người dân phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng

Xã Thiên Lộc có Khu công nghiệp Thăng Long với hơn 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu hút trên 60.000 lao động, cùng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hơn 20.000 người tạm trú. Hoạt động giao dịch, mua bán, thanh toán trực tuyến diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân.

Trước thực tế đó, Công an xã Thiên Lộc đã nghiên cứu, xây dựng website https://antoantaichinh.vn, hướng tới đổi mới phương thức tuyên truyền, giúp người dân chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm trên môi trường mạng.

Cung cấp công cụ thiết thực, giúp người dân chủ động phòng ngừa lừa đảo

Website được thiết kế với giao diện trực quan, nội dung dễ hiểu, dễ tra cứu, phù hợp với nhiều nhóm người dùng. Thông qua các tình huống thực tế, người dân có thể nhận diện dấu hiệu bất thường và lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp.

Đặc biệt, website nhấn mạnh 04 nguyên tắc phòng ngừa quan trọng: Không chuyển tiền khi chưa xác minh; không cung cấp mã OTP, mật khẩu; không truy cập đường dẫn lạ; không cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của người không rõ danh tính.

Nền tảng tích hợp 03 công cụ kiểm tra, mỗi công cụ gồm 05 câu hỏi, hỗ trợ người dân tự đánh giá nguy cơ trước khi chuyển tiền, đầu tư, vay vốn hoặc xác định những việc cần làm khi nghi ngờ bị lừa đảo.

Bên cạnh đó, hệ thống kiến thức được phân thành 05 nhóm rủi ro: lừa đảo; vay và nợ; đầu tư; bảo hiểm và tiết kiệm; dữ liệu cá nhân. Nội dung cảnh báo tập trung vào các thủ đoạn phổ biến như giả danh cơ quan chức năng, “bắt cóc trực tuyến”, lừa đảo mua bán hàng hóa, quà tặng, trúng thưởng...

Với ưu điểm miễn phí, sử dụng thuận tiện trên điện thoại và máy tính, website góp phần giúp người dân hình thành thói quen kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện các giao dịch tài chính.

Việc xây dựng website thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của Công an xã Thiên Lộc trong ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.