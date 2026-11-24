ANTD.VN - Trong các ngày từ 19 đến 23-11, Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Hà Nội mở phiên tòa dân sự sơ thẩm xem xét đơn khởi kiện của chị Lê Thị L (SN 1995), trú tại phường Long Biên, Hà Nội.

Chị Lê Thị L khởi kiện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì cho rằng bệnh viện này có sai sót khiến 2 con của chị bị tử vong trong khi chăm sóc sau sinh tại cơ sở y tế này. Tuy nhiên, quá trình xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân Khu vực 2 – Hà Nội đã quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị L.

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ sản phụ kiện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo đơn khởi kiện của chị L, ngày 20-11-2024, chị L nhập viện sinh mổ theo chỉ định của bác sĩ là Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ca mổ thành công, 3 bé gái được chăm sóc tại Khoa sơ sinh của bệnh viện này. Hai ngày sau vào thăm, chị thấy mỗi con nằm ở một lồng ấp và được bác sĩ thông báo đang tiến triển tốt.

Ngày 29-11-2024, chị L quay lại thăm các bé thì chị thấy 2 trong số 3 con nằm ghép chung một lồng ấp. Hai ngày sau, bác sĩ nói 2 bé bị nhiễm khuẩn và được chuyển đến phòng nhiễm trùng. Ngày 4 và 17-12-2024, 2 em bé lần lượt bị tử vong.

Phía bệnh viện cung cấp cho chị L về nguyên nhân tử vong là do "sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, xuất huyết não độ 4, sinh non ở tuần 30”. Sản phụ này cho rằng các con của mình thuộc diện sinh non nên phải được chăm sóc đặc biệt, mỗi cháu một lồng nhưng bệnh viện để 2 bé nằm chung. Trong khi đó gia đình vẫn đóng tiền tạm ứng cho con nằm mỗi cháu một lồng.

Chị L cho rằng, việc nhiễm trùng là có thể xảy ra nhưng nếu 2 cháu nằm trong 2 lồng thì có thể chỉ mất một. Do vậy, chị L xác định bệnh viện phải chịu trách nhiệm và yêu cầu bồi thường hơn 520 triệu đồng.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ, lời trình bày của các đương sự, HĐXX xác định, 2 cháu con của chị L bị tử vong trong quá trình được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Trẻ sơ sinh được chăm sóc trong lồng kính (ảnh minh họa).

Kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế ngày 30/1/2026 cho thấy, không có căn cứ xác định người hành nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có sai sót về chuyên môn, kỹ thuật do đã thực hiện đúng trách nhiệm chăm sóc, điều trị người bệnh và các quy định về chuyên môn kỹ thuật.

HĐXX cho rằng không có căn cứ chấp nhận yêu cầu bồi thường của chị L về việc buộc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phải bồi thường cho nguyên đơn hơn 520 triệu đồng. Do vậy, Tòa cấp sơ thẩm không chấp thuận đơn khởi kiện của chị L.

Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy, vụ việc đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến gia đình người bệnh, đồng thời trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình người bệnh có ý kiến, phản ánh về việc kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện và việc tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của gia đình.

Vì vậy, HĐXX kiến nghị Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là quy trình vệ sinh, khử khuẩn trang thiết bị y tế và môi trường chăm sóc trẻ sơ sinh; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót (nếu có).

Tòa cấp sơ thẩm kiến nghị Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội cần rà soát, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị, khiếu nại của người bệnh và thân nhân người bệnh theo hướng rõ ràng, cụ thể, công khai về đầu mối tiếp nhận, trình tự, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của cá nhân, bộ phận có liên quan.

Tiếp đến là phải bảo đảm các ý kiến phản ánh được tiếp nhận, xem xét khách quan, giải quyết kịp thời và trả lời đầy đủ, có căn cứ, tránh phát sinh khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh và gia đình người bệnh.

Trên cơ sở đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót (nếu có), bảo đảm việc thực hiện các quy trình được rõ ràng, cụ thể, đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh.