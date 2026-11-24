ANTD.VN - Công an phường Kim Liên, Hà Nội phối hợp với lực lượng bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai kịp thời phát hiện, khống chế Nguyễn Trung Thành (SN 1991, trú tại xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội) có hành vi trộm cắp tài sản tại Bệnh viện.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Trung Thành tại hiện trường

Trước đó, rạng sáng ngày 18-11-2026, trong quá trình tuần tra tại tầng 9 nhà Q, Bệnh viện Bạch Mai, lực lượng bảo vệ phát hiện Thành lấy trộm một túi xách của người phụ nữ đang ngủ tại hành lang rồi di chuyển xuống tầng dưới.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ đã thông báo cho Công an phường Kim Liên phối hợp bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận đã lấy trộm một điện thoại và một túi xách bên trong có 1 chiếc điện thoại cùng 2 triệu đồng tiền mặt.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.