ANTD.VN - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các phường Bạch Đằng, Thủy Nguyên - Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác kiểm tra thu giữ nhiều bình khí N2O

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 cơ sở Sunny Royal và Bảo Nhi không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Các cơ sở đều có vi phạm về thời gian hoạt động, đồng thời tổ chức cho khách sử dụng “bóng cười”.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 phòng hát thuộc các cơ sở đang có khách sử dụng “bóng cười”; thu giữ 95 bình nghi chứa khí N2O, trong đó có 11 bình chưa qua sử dụng và 240 vỏ bóng cao su. Những người có liên quan, gồm chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên và khách sử dụng dịch vụ, cùng toàn bộ tang vật đã được đưa về cơ quan Công an để xác minh, làm rõ.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định nơi cung cấp khí N2O và xác định Hoàng Văn Luân (SN 2001, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp khí N2O cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an thu giữ thêm 175 bình nghi chứa khí N2O.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Công an thành phố khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tổ chức, tiếp tay cho hoạt động mua bán, cung cấp và sử dụng “bóng cười” trái phép. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần nâng cao nhận thức về những tác hại nghiêm trọng của khí N2O đối với sức khỏe, không sử dụng “bóng cười” dưới bất kỳ hình thức nào.